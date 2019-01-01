إنتر يتجه مجدداً نحو دارميان ولورينتي

إنتر يحضر أهداف بديلة في الميركاتو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر يجهز عدداً من الأسماء البديلة لتعزيز صفوفه في حال فشله في التعاقد مع أهدافه الرئيسية في سوق الانتقالات.

وأعلن النيراتزوري حتى الآن عن ثلاثة صفقات رسمياً هي دييجو جودين، ستيفانو سينسي معاراً من ساسولو، وفالينتينو لازارو، جناح هيرتا برلين.

وذكرت "سكاي" أن إنتر عاد للاهتمام بماتيو دارميان، ظهير مانشستر يونايتد تحسباً لرحيل دالبرت أو ميراندا عن صفوفه.

ويريد المدرب أنطونيو كونتي وجود أكثر من حل في خط الدفاع في ظل اعتماده على خطة 3-5-2، ويتناسب دارميان مع الخطط بسبب قدرته على اللعب كظهير وقلب دفاع.

جودين: انضميت إلى إنتر لأنهم يريدون السيطرة مجددًا

وبحسب "توتوسبورت"، ففي الهجوم وضع إنتر اسم فيرناندو لورينتي كحل بديل في حال فشل ضم إيدن دجيكو، مهاجم روما، في ظل مغالاة الأخير في طلباته.

ويعرض إنتر عشرة ملايين ولاعب شاب، ولكن روما يطلب عشرين مليون يورو، وذكرت "كوريري" أن دجيكو نفسه سيتوسط بين الناديين للوصول لاتفاق وإتمام الصفقة.

ويبدأ إنتر معسكره التدريبي استعداداً للموسم المقبل في الثامن من يوليو الجاري.