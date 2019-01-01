جودين: انضميت إلى إنتر لأنهم يريدون السيطرة مجددًا

أول تصريحات دييجو جودين بعد انتقاله إلى إنتر قادمًا من أتلتيكو مدريد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال دييجو جودين المدافع الدولي الأوروجوياني والمنضم حديثًا إلى صفوف نادي إنتر الإيطالي إن الرغبة التي توجد داخل النادي هي دافعه الأول للانضمام إلى النيراتزوري.

وكان جودين قد انضم مجانًا إلى إنتر بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد، ليترك الروخيبلانكوس بعد مسيرة ذهبية لأحد أفضل المدافعين في تاريخ النادي الحديث.

وفي أول تصريحاته عقب الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى النيراتزوري، قال دييجو جودين إنه يتطلع إلى الانتصارات وتحقيق البطولات مع إنتر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 1, 2019

وأضاف: "النادي لديه رغبة في العودة إلى الفوز بالبطولات والسيطرة عليها من جديد، هذا هو الدافع الرئيسي بالنسبة لي للانضمام إليه"

وتابع: "لدينا العديد من التحديات في الموسم الجديد أتطلع لها منذ الآن، مع دخولي النادي شعرت بالمسؤولية تجاه الجماهير التي استقبلتني بكثير من الترحيب"

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يذكر أن دييجو جودين كان قد توصل إلى اتفاق ضمني مع إدارة إنتر للانضمام إلى الفريق في الموسم الجديد وذلك في يناير الماضي.