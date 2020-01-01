إنتر لم يكتفِ بإريكسن.. الدولي الفرنسي في الطريق

كونتي يسعى لتعزيز خط وسط إنتر بضم متوسط ميدان بايرن ميونخ

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن المدير الفني أنطونيو كونتي يريد الاستمرار في تعزيز وسط ملعب إنتر في سوق الانتقالات الصيفة المقبلة.

ورغم انضمام باريلا وسينسي في الصيف، وكرستيان إريكسن في الشتاء، ورغم ذلك، فإن كونتي يريد يشعر بحاجة إلى مواصلة تدعيم الصفوف.

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وحسب التكهنات، سيتحرك إنتر في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل ضم متوسط ميدان بايرن ميونخ ونجم منتخب فرنسا كورينتين توليسو.

وحسب لاجازيتا ديلو سبورت فإن كونتي يهدف إلى تدعيم فريقه وتعزيز خيارات وسط الملعب، وهذا هو الهدف من سعيه لضم اللاعب الدولي الفرنسي.

ويناسب توليسو طريقة لعب كونتي من حيث امتلاك الجهد البدني العالي فضلًا عن الفنيات واللمسة الإبداعية التي يحتاجها المدرب الإيطالي في رسمه التكتيكي.

ولا تعد هذه هي المحاولة الأولى من قبل إنتر لضم توليسو، حيث طارده المدير الرياضي للنادي بييرو أوسوليو في صيف العام 2017 حين كان لاعبًا في صفوف بايرن ميونخ .

وفي الوقت ذاته، أراد أنطونيو كونتي حسب لا جازيتا أيضًا أن ينضم متوسط الميدان الفرنسي إلى تشيلسي، قبل أن يتحرك بايرن ميونخ وينهي الصفقة.

ويرصد النيراتزوري 35 مليون يورو لضم اللاعب الذي ينتهي عقد مع الفريق البافاري عام 2022، ويتقاضى 7 ملايين يورو سنويًا.

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يذكر أن إنتر قد عزز صفوفه بالعديد من اللاعبين الجدد ما بين الميركاتو الصيفي والشتوي الماضيين من أجل استعادة مكانته في كرة القدم الإيطالية والأوروبية.