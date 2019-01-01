كونتي: مطالبي مرتفعة؟ لا يوجد سبيل آخر لكتابة التاريخ مع إنتر

إصرار من مدرب النيراتزوري على الفوز وتحقيق أقصى الطموحات مع فريقه الجديد

اعترف أنطونيو كونتي مدرب إنتر، بارتفاع مطالبه من إدارة النادي ولاعبي فريقه، مؤكداً أنه السبيل الوحيد للفوز.

إنتر تعرض للعديد من التعثرات في الفترة الأخيرة، كان أبرزها أمام بوروسيا دورتموند وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا، وضد يوفنتوس وبارما بالدوري.

كونتي خرج مؤخراً بعد الهزيمة من دورتموند، ليشتكي من نقص الخبرة بصفوف فريقه وسوء التخطيط للموسم الحالي.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات صحفية جديدة:"أحاول تشجيع جميع اللاعبين على بذل 110% من أجل الفريق".

وأضاف:"ليس 100% ولكن 110% ، يجب عليك ترسيخ هذه المقومات بشكل يومي ورفع التوقعات والمطالب أمام كل من يعمل معك".

وأما عن سوق الانتقالات:"لو أردت الفوز وكتابة قصتك الخاصة بالتاريخ، فعليك أن ترتفع بطموحاتك وتطلب الكثير".

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وتابع:"المجيء لنادي جديد ليس أمراً سهلاً، ودائماً تحتاج المزيد من الوقت حتى يتأقلم الجميع على أسلوبك الخاص وطموحك في تحقيق الفوز".

يذكر أن كونتي يتواجد حالياً في زيارة للمملكة العربية السعودية، للمشاركة ببعض الأنشطة منها إلقاء محاضرة على المدربين المحليين.