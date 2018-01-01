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إنتر يحول أنظاره نحو نجم آخر في وسط ريال مدريد

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إنتر يبدو مصراً على التعاقد على لاعب من ريال مدريد

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إيطالية متعددة أن إنتر وضع نصب أعينه التعاقد مع توني كروس، متوسط ميدان ريال مدريد والمنتخب الألماني، الصيف المقبل.

وحاول إنتر الصيف الماضي استقطاب لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، ولكن النادي الملكي ورئيسه فلورينتينو بيريز، رفضا التفريط في اللاعب الكرواتي.

وتحدثت "كوريري" وعدة مصادر أخرى أن إنتر وضع كروس على رأس القائمة لتدعيم خط وسط الفريق في الصيف المقبل.

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وقال التقرير إن إنتر يفضل كروس على كلأ من زميله مودريتش والهدف الآخر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب لاتسيو، بسبب القيمة المادية المعقولة للصفقة.


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وتضم القائمة أيضاً نيكو باريلا، لاعب كالياري، وساندرو تونالي، متوسط ميدان بريشيا، ولكن التنافس مع عدة أندية أخرى على الثنائي الأخير تجعل النيراتزوري يفضل كروس.

ويلعب كروس مع ريال مدريد منذ صيف 2014 وعقده ممتد مع الفريق الملكي حتى 2022.

 

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