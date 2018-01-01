جماهير ولفرهامبتون تنقلب على نجومها بسبب قميص محمد صلاح

جماهير ولفرهامبتون غاضبة بسبب طلب نجومها قميص محمد صلاح قبل حتى أن تنتهي مواجهة ليفربول أمام فريقهم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

عبرت جماهير فريق ولفرهامبتون عن غضبها العارم من نجوم فريقها وتصرفاتهم في مباراة الأمس أمام ليفربول في افتتاح لقاءات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبعد أن رصدت الجماهير نجوم فريقها وهم يطلبون من النجم المصري الحصول على قميصه بعد اللقاء.

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وكتب أحدهم: "أحد لاعبي ولفرهامبتون طالب محمد صلاح بقميصه أثناء اتجاه الفريقين لغرف الملابس بين الشوطين، يا له من تصرف مثير للشفقة، بدلًا من أن يهددوه يقومون بتغذية غروره".

وأضاف آخر: "لقد عددت ثمانية لاعبين من ولفرهامبتون يطلبون قميص محمد صلاح حتى الآن، أحدهم طلبه بعد نهاية الشوط الأول مباشرة، هذه هي عقلية الأندية الصغيرة".

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وأستمر الهجوم بكتابة أحدهم متهكمًا: "سايس طالب محمد صلاح بقميصه أثناء مغادرة الفريقين لملعب المباراة في الشوط الأول، لماذا لم يطلب منه توقيعه وصورة أيضًا؟".

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد افتتح التهديف في مباراة الأمس التي أقيمت على ملعب ولفرهامبتون وصنع الهدف الثاني الذي سجله فيرجل فان دايك.