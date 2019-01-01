الإنتر يُواجه تورينو بـ3-5-2!

المدرب اختار اللعب بمهاجمين أمام التورو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أجرى المدرب لوتشيانو سباليتي تعديلًا على طريقة لعب الإنتر خلال مواجهة تورينو في الجولة الـ21 للدوي الإيطالي، إذ اختار اللعب بطريقة 3-5-2.

ويغيب عن الفريق كيتا بالدي دياو للإصابة وإيفان بيريسيتش المستبعد بقرار فني لارتباطه بالرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوي، فيما فضل المدرب سباليتي الإبقاء على رادجا ناينجولان على مقاعد البدلاء.

مونتشي: لائحة أهداف يوفنتوس؟ "فانتازي"

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن النيرادزوري سيدخل اللقاء بطريقة لعب 3-5-2 وبتواجد الثنائي لاوتارو مارتينيز وماورو إيكاردي في الأمام، بدلًا من طريقة لعب 4-3-3 أو 4-2-3-1 المعتادة من الفريق.

وسيلعب الثلاثي مارسيلو بروزوفيتش وجواو ماريو وماتياس فيسينو في وسط الملعب، مع تواجد دالبرت ودامبروزيو في الطرف، وأخيرًا سيلعب الثلاثي ميراندا ودي فري وميلان شكرينيار في قلب الدفاع أمام سمير هاندانوفيتش.

في المقابل، اختار والتر مادزاري اللعب بالثنائي سيموني زازا وأندريا بيلوتي في الهجوم وإجلاس ياجو فالكي على مقاعد البدلاء.