إنتر يضع شرطاً وحيداً لضم راكيتيتش

الكرواتي ليس في الحسابات هذا الموسم

أفادت تقارير في إسبانيا بوجود مفاوضات من جانب إنتر مع برشلونة بخصوص وسط ميدانه الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش لضمه في يناير المقبل.

راكيتيتش خرج من حسابات البلوجرانا للموسم الجاري بعد تعاقد الفريق مع الهولندي فرينكي دي يونج، ودارت أحاديث عن رحيله.

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وقالت "سبورت" إن بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر، كان في برشلونة الأسبوع الماضي والتقى مسؤولين من برشلونة بخصوص اللاعب.

وأوضح التقرير أن برشلونة حدد سعر راكيتيتش في حدود 35 مليون يورو، وأن إنتر سيتحرك لضمه في حال عبور دور المجموعات بدوري الأبطال.

وسبق وارتبط راكيتيتش بالانضمام لإنتر في الصيف الماضي، ولكن النيراتزوري تعاقد مع ستيفانو سينسي من ساسولو على سبيل الإعارة.

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ويحتل إنتر حالياً وصافة المجموعة السادسة للأبطال برصيد أربع نقاط مثل بوروسيا دورتموند، ويتصدر برشلونة برصيد سبع نقاط.