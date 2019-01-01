خوفًا من الإصابات - برشلونة يخطط لإعارة ريكي بويج

إصابات ريكي بويج كثيرة في الدرجة الثالثة الإسبانية

يخطط نادي برشلونة الإسباني لإعارة ريكي بويج، لاعب الرديف، خلال سوق الانتقالات المقبلة في يناير خوفًا من التعرض للإصابة.

بويج تعرض لتدخل أمام أوريولة في الجولة الثامنة ولكنه تعافى سريعًا منها خلال فترة التوقف الدولي قبل أن يعود ويتعرض لتدخل آخر عنيف أمام لاجوستيرا.

وذكرت صحيفة "لو إسبورتو" الكتالونية أنّ برشلونة يحاول البحث عن فريق آخر لإعارة اللاعب خارج إسبانيا تجنبًا للتدخلات العنيفة التي يتعرض لها.

وأوضحت أنّ النادي غاضب من إصابة اللاعب وأصدر بيانًا لانتقاد عدم حمايته أمام لاجوستيرا مما أدى لإصابته بكدمة في الشظية اليمنى.

وكان توتنهام يرغب في الحصول على خدمات بويج ولكن إدارة برشلونة أوقفت الصفقة لرغبة السبيريز في شراء اللاعب بصورة نهائية.

وقد يرحل إيفان راكيتيش عن صفوف برشلونة في يناير منضمًا إلى إنتر بعد تقدم المفاوضات بين الطرفين.

وفي حال رحل راكيتيش فقد يتجه برشلونة لتصعيد اللاعب إلى الفريق الأول بدلًا من إعارته.