كابيلو: لوكاكو ليس لاعباً كبيراً

يؤمن بقدرة أليكسيس سانشيز على صناعة الفارق مع إنتر

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يعتقد فابيو كابيلو المدير الفني الأسبق لمنتخب إنجلترا وريال مدريد، أن روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ليس لاعباً على أعلى مستوى.

كابيلو تحدث في حوار إذاعي مع راديو "ديجاي" ليبدي رأيه في شكل المنافسة على الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وقال كابيلو:"يوفنتوي أبهرني كثيراً بعد أول جولتين وكذلك نابولي، ولكن الأخير خذلني بمستوى دفاعه".

وعن لوكاكو:"هو لاعب جيد يمكنه التحرك في أماكن خطيرة، سجل هدفين حتى الآن من ركلة جزاء وخطأ للحارس".

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وأضاف:"روميلو مهاجم مفيد جداً على أرض الملعب ولكنه ليس لاعباً كبيراً".

وفي نهاية حديثه أكد المدرب المخضرم، على إيمانه بقدرة أليكسيس سانشيز المعار من مانشستر يونايتد على صناعة الفارق لإنتر لو عاد لمستواه.