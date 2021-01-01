إلى باريس سان جيرمان؟ ميسي وعائلته يتعلمون الفرنسية

برشلونة قريب من فقدان ميسي على ما يبدو

ذكرت عدة مصادر صحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة وهدافه التاريخي يتعلم اللغة الفرنسية في الوقت الحالي رفقة عائلته.

كشف ذلك جوفري جاريتييه الصحفي في شبكة التلفزيون الفرنسي حيث يأتي ذلك في أعقاب مفاوضات بين ميسي ونادي باريس سان جيرمان

وعلى الرغم من أن ميسي قد أوضح أنه سيتخذ قراره بنهاية الموسم الحالي فيما يخص مستقبله مع برشلونة، إلا أنهم في فرنسا عازمون على رؤيته في باريس سان جيرمان اعتبارًا من 30 يونيو.

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الـ 30 من يونيو هو التاريخ الذي سينتهي فيه عقده الحالي مع نادي برشلونة وبعدها سيصبح لاعبًا حرًا يحق له الانضمام إلى أي نادٍ يريده دون مقابل بشرط التوصل لاتفاق فقط.

قبل أسبوع واحد، أوضح المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية ليوناردو نوايا النادي الفرنسي. وقال لفرانس فوتبول: "لاعبون مثل ميسي سيظلون دائمًا على قائمة باريس سان جيرمان"

وبعد تصريحات هذين العضوين في النادي الباريسي، قال الصحفي جوفري جاريتييه الصحفي لشبكة التلفزيون الفرنسي إن ميسي وعائلته بالكامل وزوجته وأطفاله يتلقون في الوقت الحالي دروسًا في اللغة الفرنسية"

وأضاف الرجل: "لماذا سيتعلم الفرنسية إذا كان سيوقع لمانشستر سيتي؟ لا معنى له في تلك الحالة أليس كذلك؟ هذه المعلومات، التي لدي ثقة كبيرة بها، هي من مصدر موثوق للغاية" .

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يذكر أن باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي هما أبرز المهتمين بخدمات ليونيل ميسي في الوقت الحالي والأقرب للتعاقد معه في حال قرر الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم.