ما هو سبب إقالة مرتضى منصور؟ ومن هو رئيس نادي الزمالك الجديد؟

تعرف على أسباب إقالة مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك وأسباب حل مجلس الإدارة عمومًا، ومن هو الرئيس الجديد للقلعة البيضاء وكيف يؤثر ذلك على فريق الكرة

تعود الأزمات الإدارية لمداهمة نادي الزمالك مرة أخرى، فبعد استقرار عاشه الفارس الأبيض على مدار آخر 6 سنوات مع رئيسه مرتضى منصور، تخلله بعض الأزمات التي مرت مرور الكرام، أصدر وزير الرياضة قرارًا رسميًا بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس آخر مؤقت.

القرار يأتي بعد ساعات قليلة من الهزيمة القاسية التي مُنيّ بها الزمالك على يد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقبل الدخول في معترك بطولة كأس مصر، وبدأت أزمات تطفو على السطح على رأسها وجود ضائقة مادية فيما يتعلق برواتب اللاعبين.

الآن يمتلك الزمالك مجلس معين لحين إجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة النادي، ويمتلك فريق الكرة معترك هام للثأر من الهزيمة الإفريقية، والقلق ينتاب الجميع بشأن مستقبل ميت عقبة.

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لكن، لماذا اتُخذ قرار إقالة مرتضى منصور؟ ومن هو خليفته على عرش الزمالك؟ وهل يؤثر ذلك على فريق كرة القدم.. هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير من موقع جول.

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ما هو سبب حل إدارة نادي الزمالك؟

تم حل مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية رصدتها لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية التي شكلها وزير الرياضة، مع إحالة المجلس إلى النيابة العامة للتحقيق في هذه الأمور.

نتيجة لذلك، تم استبعاد المجلس والمدير التنفيذي من إدارة شؤون. النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة أو لحين انتهاء المدة القانونية للمجلس، أيهما أقرب.

كما قررت وزارة الرياضة تشكيل لجنة مؤقتة لرئاسة الزمالك إلى حين إجراء انتخابات جديدة أو الانتهاء من التحقيقات مع المجلس الحالي.

من هو رئيس نادي الزمالك الجديد؟

سيكون أحمد البكري رئيس محكمة الاستئناف هو رئيس الزمالك الجديد، ومعه في اللجنة المؤقتة محمد حميدة، رئيس محكمة استئناف وهشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استنئاف القاهرة، ومحمد سيد عطية، المحام العام الأول.

هذا إلى جانب وجود الثلاثي إسماعيل يوسف وأيمن يونس وأشرف قاسم، وهم من أساطير النادي، من أجل الإشراف على فريق الكرة في المرحلة المقبلة.

ما هو رد فعل مرتضى منصور على حل مجلس إدارة الزمالك؟

بحسب التقارير الواردة من الصحف المصرية، فإن مرتضى منصور قد أذعن على الفوز لقرار وزير الرياضة المصري وقرر ترك النادي بالفعل.

كما أوردت التقارير أنه وبعد صدور القرار بصورة رسمية، فقام مرتضى منصور بجمع أغراضه وترك مكتب رئاسة الزمالك في إشارة إلى تقبله القرار بصورة مبدئية.

يظل من المجهول إذا ما كان مرتضى منصور سيلجأ كعادته للقضاء لاسترداد رئاسة النادي، أم أن الأمور ستمر بصورة هادئة للمرة الأولى منذ سنوات في الزمالك.

ووجبت الإشارة إلى أن أحمد مرتضى منصور، نجل الرئيس المُقال وعضو مجلس الإدارة قد توجه بالشكر لجماهير وزملائه في المجلس وأكد احترامه لقرار الوزارة، في إشارة إلى أن الأمر ستمر بهدوء غالبًا.

هل ينهار فريق الكرة بعد حل مجلس إدارة النادي؟

التصريحات الأولى من رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك كانت واضحة بأن الاستقرار سيكون عنوان المرحلة المقبلة، وأن جميع الأموال المتأخرة سيتم دفعها لفريق الكرة.

كما أكدوا جميعًا على أن كرة القدم ستكون في أيدي أمنية بوجود ثلاثة من أساطير النادي عبر تاريخه ومن أكثر من لديهم العلم والقدرة على الإدارة في الآونة المقبلة.

لذلك، فيبدو الكلام مطمئنًا إلى حد كبير بالنسبة لجماهير الزمالك، وإن كان المستقبل يظل مجهولًا بكل التأكيد.