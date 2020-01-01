أمير مرتضى منصور: الزمالك وجه الشكر لي، شكرًا للجميع وأعد بعودة أقوى

المشرف العام على الكرة يؤكد رحيله

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك رحيله عن منصبه، موضحًا أنه تم توجيه الشكر له صباح اليوم الأحد.

نجل رئيس النادي تولى مهام منصبه في يوليو 2018، وقد حقق الزمالك في ظل وجوده 5 بطولات أبرزها كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كانت عدة مصادر قد تحدثت عن اجتماع أمير مع اللاعبين بعد نهاية مران اليوم والذي أبلغهم خلاله بقراره وسط أجواء من الود والاحترام المتبادل.

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نجل الرئيس أكد رحيله عبر حسابه الرسمي على تويتر، موجهًا الشكر لوالده رئيس النادي مرتضى منصور وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والجماهير، كما وعد بعودة أقوى للزمالك مستقبلًا.

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1️⃣ اليوم صباحا تم توجيه الشكر لي على المرحلة السابقة، بالتالي اليوم أرحل عن نادي الزمالك بعد ٢٨ شهراً وأعود لمكاني مشجعًا للنادي يومًا ما كان أقصى أحلامي منذ الطفولة هو ارتداء قميص نادي الزمالك والتشرف بتمثيله والفوز معه ببطولات كلاعب ولم تكتب لي — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) November 29, 2020

2️⃣ لكني تشرفت شرف اكبر بالإشراف على فريق الزمالك والنجاح في تحقيق ٥ بطولات تسعد جماهيره على مدار عامين ولكن كمسئول، لم يكتب لي الاستمرار ولم اتمكن من استكمال ما بدأته وما تمنيته من تطوير لكن وجودي على رأس منظومة الكرة شرف لا يوازيه شئ — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) November 29, 2020

3️⃣ شكرًا لمجلس الادارة وشكراً مرتضى منصور على ثقتك فيا وعلى ما قدمته للزمالك لولاك لما نولت هذا الشرف ، اتمنى اكون رفعت رأسك كأحد العاملين في النادي وكأبن قبل أي شئ — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) November 29, 2020

4️⃣ شكرًا لكل اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والادارية والعمال ، تشرفت بالعمل معكم أتمنى التوفيق لكم جميعا وفعلاً اتشرفت بكل لاعب في الجيل ده كنت رجالة استحقيته ما وصلته من بطولات و حب واحترام من جماهيركم — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) November 29, 2020

5️⃣ جماهير نادي الزمالك بدأت علاقتنا في مساحة من الشك في قدرتي على النجاح ونجحنا كفريق كرة القدم في اسعادكم في اوقات كثيرة بدعمكم وثقافتكم وحبكم للكيان مكسبي الكبير هو ثقتكم فيا واحترامكم ليا كل كلمات الشكر لا تكفي وأرجو تقبلوا اعتذاري عن أي تقصير واتمنى اني كنت عند حسن الظن — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) November 29, 2020

6️⃣ أتمنى كل التوفيق لمن سيقود النادي ولمن سيخلفني في ادارة كرة القدم واتمنى الحفاظ على الفريق واستقراره وان تتوقف تصفية الحسابات والعبث بهذا النادي العظيم عند هذا الحد ، من اليوم سأدعم النادي والفريق كمشجع و سأعود يوماً ولكن أقوى من الأول #الزمالك 🏹 — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) November 29, 2020

الفريق الأبيض يستعد حاليًا لمواجهة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر، ومن ثم انطلاقة الدوري المصري في ديسمبر القادم.