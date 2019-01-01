إفريقيا مع جول - آلان جريس عن طموح تونس والخبرات القارية وتأثير غياب بن عمر وجاهزية ساسي

المدرب الفرنسي للمنتخب التونسي يتحدث في حوار خاص مع جول دوت كوم.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

تستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخها والتي ستشهد حدثًا جديدًا بمشاركة 24 فريقًا بدلًا من 16 كما كان في النسخات السابقة.



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جول دوت كوم تواصل مع الفرنسي آلان جريس المدير الفني للمنتخب التونسي للحديث عن طموحات النسور في البطولة.

-تتواجد مع المنتخب التونسي منذ ستة أشهر، هل ترى أن الجيل الحالي للنسور ما زال في مرحلة البناء أم المنافسة على الفوز بالألقاب؟

الآن لا نستطيع أن نقول أننا قادرين على الفوز باللقب، لا يجب التسرع ونحتاج أن تكون واقعيين وفعالين ونرفع من مستوانا لنقول أننا قادرين على الفوز بلقب قاري.

تونس منتخب منافس على الألقاب منذ فترات طويلة وأنا هنا لأكمل هذا الطريق، أسعى أن نصل لهذه المرحلة في أسرع وقت ممكن.

-ما هي طموحات المنتخب التونسي في بطولة إفريقيا المقبلة؟

هدفنا هو الوصول للدور ربع النهائي من البطولة ومحاولة تجاوزه، وقتها يمكننا القول أننا قدمنا بطولة جيدة وما يتبقى سنتركه لسيناريو المباريات، الطموح هو الفوز باللقب بالتأكيد

-لديك خبرة طويلة في القارة الإفرقية فكيف سيفيدك هذا مع منتخب تونس؟

التواجد مع أكثر من منتخب إفريقي لفترة طويلة ساعدني في اكتساب الخبرات وتعلم كيفية التعامل مع كل أساليب اللعب وهو ما أحاول دائمًا تسخيره لخدمة المنتخب التونسي الآن.

المنتخب التونسي وشمال إفريقيا بشكل عام لهم أسلوب وثقافة وشخصية مختفة عن باقي منتخبات القارة وهي خبرة جديدة سأكتسبها ولكن في نفس الوقت أنا على علم بأساليب المنتخبات الإفريقية الاخرة وسأحاول الاستفادة من هذا

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-مكان إقامة البطولة تغير في أكثر من مناسبة، فهل كنت تفضل إقامة البطولة في إحد بلدان شمال إفريقيا أم في الكاميرون؟

ما يهمني في مكان إقامة البطولة هو التنظيم الجيد وتوفر اماكن السكن والتدريبات بشكل مريحة بغض النظر عن مكان إقامتها ومصر بلد كبير قادر على القيام بهذه الأمور وإنجاح التنظيم.

وش بتسوّي يا رجلّ! الحماس سيطر عليه.. pic.twitter.com/hyvqCuAWo5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 3, 2019

-لديك ثنائي مصاب في وسط الملعب، محمد أمين بن عمر تاكد غيابه وفرجاني ساسي عاد للتدريبات الفردية. كيف ستتعامل مع غياب الأول وعودة الثاني من الإصابة؟

كما ذكرت فهما لاعبين مؤثرين لأقصى درجة في منتخب تونس، للأسف سنفتقد خدمات بن عمر طوال البطولة ولكننا استدعينا أسماء قادرة على سد هذا الفراغ. لدينا مجموعة لاعبين قادرين على اللعب في هذا المركز.

بالنسبة لفرجاني ساسي فعودته مسألة وقت، تعرض لإصابة في وقت حرج ولكنه لديه عزيمة كبيرة للعودة وهو ما حدث فهو الآن بدأ التدرب بشكل فردي. اعتقد أنه سيكون جاهزًا لبداية أمم إفريقيا.

بالطبع لا يمكن الجزم بشيء معين وسيكون علينا التعامل بحذر مع هذه الإصابة ولكن حالته مبشرة للغاية.

-حمدي النقاز يتواجد بشكل أساسي مع الزمالك وفاز ببطولة الكونفدرالية فلماذا تم استبعاده؟

استبعاد حمدي أو أي لاعب آخر يكون لأسباب فنية، لدينا خطة معينة وقمنا باستدعاء اللاعبين القادرين على خدمة هذه الخطة، لا يمكنني الحديث أكثر من ذلك عن هذا الأمر.

-من هم المرشحين للفوز باللقب في رأيك؟

هناك العديد من المنتخبات القوية فهذه البطولة ستكون أقوى من أي نسحة سابقة ولكنني سأرشح مصر والمغرب في المقام الأول إلى جانب منتخبات مثل السنغال والكاميرون والجزائر وكوت ديفوار.

-أخيرًا، ما هي إيجابيات وسلبيات زيادة عدد المنتخبات في البطولة من 16 إلى 24؟

من الناحية الرياضية أمر جيد ج>ًا يوعطي فرصة لمشاركة منتخبات جديدة واحتمالات أكبر للفائز باللقب، بالطبع قوة البطولة ستتأثر في الأدوار الاولى ولكن كل هذا سيتم تخطيه مع بداية الأدوار الإقصائية.

يجب الأخذ في الاعتبار الناحية التنظيمية واللوجيتسة فالبطولة الأكبر في القارة لابد أن تقام في أحسن الظروف من ناحية التدريبات وظروف السكن وهو ما سيقلل عدد الاختيارات المتاحة للتنظيم مستقبلًا.

يُذكر أن بطولة أمم إفريقيا ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.