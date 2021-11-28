ما هي إصابة نيمار الخطيرة أمام سانت إتيان؟ وكم مدة غيابه عن الملاعب؟

دفع باريس سان جيرمان ثمنًا باهظًا لفوزه على سانت إتيان بثلاثة أهداف لهدف في الدوري الفرنسي يوم الأحد 28 نوفمبر 2021 بعدما تعرض نيمار لتدخل عنيف تسبب في خروجه من الملعب بإصابة بدت خطيرة.

الدولي البرازيلي أُجبر على مغادرة الملعب وهو يتألم بعد تدخل حاد من مدافع سانت إتيان عليه تسبب في بكائه وزيادة الخوف حول المدة التي سيبتعدها عن الملاعب.

في حين أن بي آس جي نجح في تحقيق ثلاث نقاط جديدة بفضل ثلاثية نيمار وليونيل ميسي وكيليان مبابي، على الأرجح لن نراهم مجتمعين في أرض الملعب لفترة ما.

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جول يُلقي نظرة على كل ما حدث، وما هي مدة الغياب المتوقعة؟

ماذا حدث لنيمار؟

تدخل عنيف تعرض له نيمار من إيفان ماكون في نهاية الشوط الثاني وبعد دقائق معدودة من إحراز آنخيل دي ماريا هدف التقدم لباريس سان جيرمان.

ومع ذلك، حاول نيمار الهروب من هذا التدخل العنيف، لكن لسوء حظه تعرضت قدمه إلى التواء وسقط على الأرض بكامل ثقله على الكاحل الملتوي.

تحرك على الفور اللاعبين من كلا الفريقين طلبًا للمساعدة الطبية لنيمار الذي تألم بصورة شديدة، ليتم بعد ذلك إخراجه من الملعب وإقحام إريك إيمبيمبي.

ما هي مدة غياب نيمار عن الملاعب؟

تحدث مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسو بوتشيتينو، بعد المباراة للإعلام عن إصابة نيمار وقال "لا يوجد شيء يُقال الآن، لقد شعر بألم من التواء الكاحل، وغدًا سيخضع لفحوصات سنعرف معها كل شيء".

أما نيمار نفسه، فنشر عبر إنستجرام "الانتكاسة باتت أمرًا طبيعيًا في حياة الرياضي، سوف أعود أقوى وأفضل".

طبيعة إصابة نيمار واضحة، التواء في الكاحل، وقد حدثت له من قبل مرتين مع باريس، الأولى في يونيو 2019 وغاب إثرها شهرين في الصيف.

أما الثانية، فكانت في ديسمبر من العام الماضي، وابتعد بسببها حتى منتصف شهر يناير لمدة قرابة الأربع أسابيع، وغاب عن 5 مباريات آنذاك.

بالنظر إلى نوع إصابته، الواضح أن المدة الأقل لغياب نيمار عن الملاعب هي شهر في أفضل الأحوال، أما في أسوأ الأحوال فقد تمتد لشهرين أو ثلاثة أشهر.

هكذا، انتهى عام 2021 كرويًا بالنسبة لنيمار، وأول شهر أو شهرين في عام 2022 غالبًا لن يتواجد بهما أيضًا.

ما هي المباريات التي سيغيب عنها نيمار بسبب الإصابة؟

جدول مزدحم للغاية لباريس سان جيرمان، وإصابة نيمار أتت في وقت قد لا يكون الأفضل لكتيبة بوتشيتينو.

سنستعرض معكم الآن المباريات المتوقع أن يغيب عنها البرازيلي، قد تزيد أو تقل بناء على مدى خطورة الإصابة التي ستظهر في الفحوصات بالساعات القليلة المقبلة.