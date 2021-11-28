"رانجنيك هو من وضع تشكيل مانشستر يونايتد ضد تشيلسي"!

يؤمن جاري نيفيل أسطورة نادي مانشستر يونايتد أن الألماني رالف رانجنيك كان له تأثير بالفعل على أداء "الشياطين الحمر"، قبل أن ينضم حتى رسميًا إلى تدريب الفريق.

نيفيل، وفي تعليقه على مباراة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل 1-1، يرى أن رانجنيك قد تولى المهمة قبل الإعلان رسميًا.

وتوصل رالف رانجنيك لاتفاق مع إدارة مانشستر يونايتد على تدريب الفريق بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم، قبل أن يتولى دورًا استشاريًا لمدة عامين في "أولد ترافورد".

ماذا قال نيفيل؟

نيفيل، الذي لم يتواجد في تغطية شبكة سكاي سبورتس الإنجليزي للمباراة، نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، للتعليق على التشكيل الأساسي أمام تشيلسي.

وقال نيفيل: "لدي شعور بأن المدرب القادم قد اختار هذا التشكيل، لأنه تغيير كبير عما شهدناه في المباراة السابقة، وما كان يفعله الفريق".

وبعد انطلاق المباراة، لاحظ نيفيل التغيير الفوري على الأداء، وكتب: "بعد أن شاهدت دقيقة واحدة، أنا مقتنع الآن بالتأثير على الفريق والأسلوب!".

ما هي التغييرات التي شهدها تشكيل يونايتد أمام تشيلسي؟

المفاجأة الأكبر في تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي أمام تشيلسي كانت غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي جلس على مقاعد البدلاء.

وكشف مايكل كاريك المدرب المؤقت لنادي مانشستر يونايتد عن السبب الذي دفعه للقيام بذلك. طالع المزيد

كما اختار يونايتد أن يبدأ مباراة تشيلسي بثلاثة لاعبين في خط الوسط بواجبات دفاعية، هم فريد وسكوت مكتوميناي ونيمانيا ماتيتش.

أما في الهجوم، فقد بدأ برونو فيرنانديش في مركز المهاجم الصريح، ومعه سانشو وراشفورد على الجناحين.

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