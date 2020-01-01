إصابة معتز هوساوي تُثير المخاوف في الأهلي

الخوف من الإصابة يأتي بسبب المعاناة التي مر بها هوساوي

أثارت إصابة اللاعب معتز هوساوي مدافع النادي الأهلي السعودي حالة قلق كبيرة لدى الجهاز الطبي والجماهير بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الاستقلال الإيراني مساء أمس.

الإعلامي المُقرب من النادي الأهلي وليد سعيد غرد عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، كاشفًا عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها معتز هوساوي، مؤكدًا أنه يُعاني من إصابة عضلية.

ووجه وليد سعيد رسالة إلى لاعب النادي الأهلي وقال: “سنقف جميعًا خلف المدافع الكبير معتز هوساوي وسيعود أقوى وأفضل بإذن الله”.

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الخوف من الإصابة يأتي بسبب المعاناة التي مر بها هوساوي طوال الأشهر الماضية، والتي غاب بسببها عن الفريق لمدة موسم كامل.

وحقق نادي الأهلي الفوز على حساب الفريق الإيراني بنتيجة هدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بالكويت على ملعب مُحايد لصالح الفريق السعودي.

هوساوي شارك أساسيًّا في مباراة الأهلي ضد الاستقلال، قبل أن يتعرض للإصابة في الدقيقة 37، ولم يستطع استكمال المواجهة الآسيوية ليُغادر الملعب، ويلعب محمد آل فتيل بدلًا منه.

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ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 4 نقاط، ليتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا 2020 وبفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي صاحب المركز الثاني، ثم الاستقلال والشرطة العراقي برصيد نقطة لكل منهما.