إصابة لينو تتسبب في انتقال أوباميانج إلى برشلونة

هل يمكن أن تحدث الصفقة قريبًا؟

زعمت تقارير من صحيفة "سبورت" الكتالونية أن إدارة آرسنال استفسرت من نظيرتها في برشلونة عن إمكانية التعاقد مع الحارس نيتو لتعويض المُصاب بيرند لينو خلال الأيام المقبلة.

وكان لينو قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة برايتون الأخيرة على الأرجح أدت إلى نهاية موسمه مع الجانرز، ليكون الحارس إميليانو مارتينيز وحيدًا في خلافته بقائمة ميكيل أرتيتا.

وبحسب "سبورت" فإن آرسنال يضع عددًا من الخيارات لدعم مركز حراسة المرمى، ويأتي نيتو على رأسها وثمة تفكير من إدارة البرسا في أن تستغل هذه الحاجة الملحة للنادي الإنجليزي من أجل طرح فكرة التعاقد مع بيير أوباميانج.

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الدولي الجابوني هو الخطة البديلة للنادي الكتالوني في حال فشل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، وفي ظل أزمة كورونا الحالية، قد تكون المقايضة مع نيتو خيارًا مثاليًا لدعم مركز المهاجم الصريح.

الاقتراح الأول من آرسنال هو الحصول على نيتو على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء، لكن في واقع الأمر، يرفض برشلونة هذه الفكرة ويود أن يبيع الحارس البرازيلي نظير 20 مليون يورو.

لذلك فقد يتم طرح اسم أوباميانج في الساعات المقبلة كخيار يُقرِّب المسافات بين الناديين، خصوصًا وأن لاعب دورتموند السابق ينتهي تعاقده في صيف 2021 وربما يريد آرسنال كسب أموال أو لاعبين من التخلص منه قبل انتقاله مجانًا في يناير المقبل.

الجدير بالذكر أن مفاوضات قد جمعت بين آرسنال وبرشلونة في يناير الماضي بشأن أوباميانج لكنها لم تنجح في ذلك الوقت، مع وضوح رغبة اللاعب في مغادرة ملعب الإمارات مع تردي حالة كتيبة أرتيتا في الموسم الأخير.