إصابة عبدالرزاق حمدالله بفيروس كورونا

أعلن المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر السعودي، عن إصابته بفيروس كورونا بعد إجراءه لمسحة طبية خلال الساعات الأخيرة بعد انتشار الحالات داخل صفوف الفريق مؤخرًا.

وكان قد تأكد مؤخرًا وجود 3 حالات إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف النصر وهم عبدالعزيز الدوسري ويحيى الشهري ووليد عبدالله.

وأشارت تقارير أيضًا، أن هناك حالتين اليوم الجمعة، وهم عبدالله الخيبري ومدير الكرة بالنادي لتزداد الإصابات خلال الساعات الأخيرة.

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وكشف عبدالرزاق حمدالله نجم النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن إصابته بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة.

وقال حمدالله: "قال رسول اللهﷺ .. ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه ".

قال رسول اللهﷺ "ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه "، تأكدت إصابتي بكورونا لله والشكر، بالشفاء العاجل للجميع و حفظكم الله من كل مكروه أينما كنتم ❤️ — عبدالرزاق حمدالله - abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) October 30, 2020

وأضاف المهاجم المغربي: "تأكدت إصابتي بكورونا لله والشكر، بالشفاء العاجل للجميع و حفظكم الله من كل مكروه أينما كنتم".