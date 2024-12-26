"الإدارة أبلغتني بهذا الأمر عن نيمار!" .. وكيل رينان لودي يكشف مصيره مع الهلال رسميًا

كواليس رسمية من داخل البيت الهلالي..

كشف بابلو ميراندا، وكيل أعمال رينان لودي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن كواليس اجتماعه مع إدارة الزعيم؛ لحسم مستقبل اللاعب رسميًا.

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لودي انضم إلى الهلال في يناير 2024، قادمًا من نادي مارسيليا؛ حيث تم تسجيله في "القائمة المحلية" بدلًا من نيمار دا سيلفا جونيور؛ خلال فترة إصابة الأخير بـ"قطع في الرباط الصليبي" ثم "تمزق في العضلة الخلفية".

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ومع عودة نيمار المرتقبة بداية من عام 2025؛ تضاربت الأنباء بشأن رحيل لودي عن الفريق الهلالي، لإعادة تسجيل نيمار مجددًا في "القائمة المحلية"، من عدمه.

وفي هذا السياق.. أعلن ميراندا في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، أن الإدارة الهلالية أخبرته باستمرار الظهير الأيسر البرازيلي مع الفريق، وعدم الاستغناء عنه في الميركاتو الشتوي، مثلما تردد في وسائل الإعلام.

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وقال وكيل لودي: "أعلم أن الكثيرين سيصرحون بعكس ذلك؛ لكنني أؤكد لكم أن اللاعب مُستمر مع الهلال، وأن الإدارة أبلغتني بأنه لن يتم تسجيل نيمار بدلًا منه".

وشدد على أن مسؤولي نادي الهلال سعداء للغاية بمستوى رينان لودي؛ خاصة أنه أصبح يسجل ويصنع العديد من الأهداف، خلال الفترة الماضية، وتحديدًا منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وأشار بابلو ميراندا إلى أن لودي من ناحيته، سعيد للغاية في نادي الهلال؛ ويحلم بالتتويج بلقب النخبة الآسيوية مع الفريق، والمشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

تصريحات وكيل لودي، تزيد من التكهنات بشأن إمكانية تسجيل نيمار في قائمة الهلال "المحلية"، بدلًا من المدافع خاليدو كوليبالي، الذي كثر الحديث مؤخرًا عن رحيله في الميركاتو الشتوي؛ ومنه ما ذكره الإعلامي طلحة أرسلان، بأن وكيل اللاعب السنغالي عرضه على نادي فنربخشه.

جدير بالذكر أن عددًا من الإعلاميين المقربين من الهلال، أكدوا احتمالية عدم تسجيل نيمار في "القائمة المحلية"، لما تبقى من الموسم الرياضي الحالي، مع مشاركته في بطولة النخبة الآسيوية فقط؛ لكن.. تبقى المشكلة أن اللاعب رافض ذلك.