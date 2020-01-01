إصابة راشفورد و 2 آخرين تعكر فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون

3 مصابين منهم راشفورد .. سولشاير يكشف ضحايا الفوز على إيفرتون

تحدث المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير عن ضحايا مباراة إيفرتون والإصابات الثلاثة التي ضربت الفريق بنهاية اللقاء.

ومرة أخرى يقرر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، الحفاظ على وظيفته ولو بشكل مؤقت، بالفوز على إيفرتون 3/1 بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وعقب المباراة كشف سولشاير أن 3 لاعبين من الفريق الأساسي تعرضوا للإصابة جاء على رأسهم ماركوس راشفورد المهاجم الدولي الإنجليزي وأفضل لاعبي الفريق مؤخرًا مناصفة مع برونو فيرنانديش.

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راشفورد جاء إلى جانب لوك شو وفيكتور ليندلوف ليمثل الثلاثي ضحايا المباراة أمام إيفرتون والتي فاز بها مانشستر يونايتد بنتيجة مريحة وبأداء أكثر من رائع.

وينتظر سولشاير الآن تحديثات اللياقة البدنية لجميع المصابين، متمنيًا ألا تطول فترة غياب أحدهم وأن يعودوا سريعًا إلى صفوف الفريق من أجل التحديات القادمة.

وتابع في تصريحات لتلفزيون مانشستر يونايتد: "آمل أن يكون الجميع بخير. لم يلعب ديفيد مباراة منتصف الأسبوع لكنه كان يعاني من مشكلة في الفخذ قبل المباراة ".

وأضاف بشأن تحديد موعد مباراة اليوم أمام إيفرتون: "امنحنا 24 ساعة أو 26 أو 28 ساعة أخرى للتعافي وستحصل على مباراة أفضل منا، الراحة تجلب الأفضل بكل تأكيد"

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الفوز يعتبر بمثابة قبلة الحياة لسولشاير، وفترة التوقف الدولي ستكون هامة جدًا له ولفريقه، لإعادة ترتيب الأوراق من جديد ومعالجة الأخطاء، في رحلة يواصل فيها المدرب النرويجي الحفاظ على وظيفته أمام تهديدات بوتشيتينو.