سجل وصنع وخرج.. سر استبدال جود بيلينجهام بين الشوطين في مباراة ريال مدريد وخيتافي!

ما سبب التغيير؟

تعرض جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، للإصابة خلال مواجهة خيتافي، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقبل دقائق من نهاية الشوط الأول، سقط بيلينجهام على الأرض بعد التحامه في كرة مشتركة مع حارس خيتافي دافيد سوريا.

وفوجئ الجميع بعدم تواجد بيلينجهام في تشكيل ريال مدريد بالشوط الثاني، حيث دفع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالنجم التركي أردا جولر بدلًا منه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن سبب استبدال بيلينجهام مع بداية الشوط الثاني، هو "شعوره بالدوار بعد الإحتكاك مع حارس خيتافي".

وتمكن بيلينجهام من تسجيل هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله كيليان مبابي في الدقيقة 38.

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز من أجل الوصول إلى النقطة 33 (في الوصافة)، بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة، علمًا بأن الميرنجي له مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.