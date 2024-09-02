لن يعود قريبًا.. ريال مدريد يعلن طبيعة إصابة نجمه بعد موقعة بيتيس

تحديد مدة الغياب..

تعرض داني سيبايوس نجم ريال مدريد لإصابة قوية خلال مواجهة ريال بيتيس أمس الأحد، والتي حسمها الميرنجي بثنائية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وأعلن ريال مدريد، في بيان رسمي اليوم: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا داني سيبايوس من قبل الخدمات الطبية، تم تشخيص إصابته بالتواء من الدرجة الثالثة مع تأثر الأربطة في الكاحل الأيمن".

ولم يحدد النادي موعد عودة سيبايوس إلى الملاعب، لكنه أوضح أن "مدة الغياب تعتمد على مدى تطور الإصابة".

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وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن "سوف يبتعد سيبايوس عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع".

ولفتت إلى أن "الإصابة جاءت في أسوأ وقت بالنسبة لنجم ريال مدريد، الذي كان يستعد للحصول على مزيد من الدقائق، في ظل الإصابات التي ضربت ثنائي خط الوسط إدواردو كامافينجا وجود بيلينجهام".

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الليجا برصيد 8 نقاط، بفارق 4 نقاط عن برشلونة (المتصدر بالعلامة الكاملة)، بينما يحتل بيتيس المركز 17 بنقطتين.