إصابة حارس نادي الوحدة بفيروس كورونا

انتشار فيروس كورونا بشكل واسع خلال الأشهر الماضية

تعرض أحد لاعبي فريق الوحدة "الشباب" للإصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات القليلة الماضية وخضع للعزل الصحي.

وانتشر فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في إيقاف الأنشطة الرياضية بشكل عام خوفًا على سلامة الجميع.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن حسن مؤمنة حارس مرمى فريق الشباب في نادي الوحدة، تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

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وخضع اللاعب للعزل الصحي من أجل السير على بروتوكول العلاج خلال المرحلة المقبلة، والتعافي من فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة أن حالة اللاعب في الوقت الحالي مستقرة بشكل كبير وسيستمر في العزل الصحي حتى تختفي الأعراض والتعافي تمامًا.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، 3733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لتصل مجمل الحالات إلى 116.021 حالة.