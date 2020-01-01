تصنيف فيفا .. السعودية ومصر متأخرتان وتونس تتصدر

لا جديد في ظل فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، التصنيف العالمي للمنتخبات، الخاص بشهر مايو الماضي.

المباريات الدولية متوقفة حالها كحال غالبية دوريات العالم منذ مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أجبر فيفا على تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

التصنيف لم يشهد أي تغييرات عما كان عليه خلال الشهرين الماضيين، إذ توقفت المباريات ولم يتحرك أي منتخب من مركزه.

المزيد من الفرق

الدعيع ينافس على الأفضل في آسيا بتاريخ كأس العالم

ويتصدر منتخب تونس المنتخبات العربية، بينما يأتي في المركز الـ27 عالميًا، يليه المنتخب الجزائري في المركز الـ35 عالميًا والثاني عربيًا.

أما المركز الثالث عربيًا فيحتله منتخب المغرب محتل املركز الـ43 عالميًا، ورابعًا تأتي مصر، صاحبة المركز الـ51 عالميًا.

أما الخامس عربيًا فهو المنتخب القطري (55 عامليًا)، وسادسًا السعودية 67 عالميًا، تليها العراق (70 عالميًا)، ثم الإمارات (71 عالميًا).

أما على المستوى الآسيوي، فيأتي الأخضر السعودي سادسًا كذلك، خلف قطر صاحبة المركز الخامس، وتحتل الإمارات المركز الثامن.