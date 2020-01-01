إصابة جوتا تثير حالة من الذعر في ليفربول

تعرض للإصابة خلال مواجهة ميتيلاند بدوري الأبطال

يواصل نادي ليفربول الإنجليزي، محاولاته من أجل التوصل للموعد النهائي، لغياب الجناح البرتغالي ديوجو جوتا عن صفوف الفريق.

جوتا تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة ميتيلاند في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، وسط مخاوف كبيرة من المدرب الألماني يورجن كلوب.

موقع "ليفربول إيكو" أكد أن اللاعب يعاني من إصابة في الركبة، وأن النادي يقف على أهبة الاستعداد من أجل دراسة هذه المشكلة.

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وأوضح أن اللاعب سيغيب عن رحلة الريدز لمواجهة فولهام غدًا الأحد، حيث يخضع حاليًا للمزيد من الفحوصات لتقييم حالته.

وهو ما يزيد متاعب كلوب هذا الموسم، بسبب الإصابات المستمرة خاصة في خط الدفاع، بغياب فيرجيل فان دايك وجو جوميز حتى نهاية الموسم.

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يذكر أن ليفربول يلعب ضد فولهام وهو في المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي بـ24 نقطة، بفارق الأهداف عن توتنهام المتصدر.