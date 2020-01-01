إصابة جديدة تُداهم دفاعات بايرن ميونخ

الزجاجي لا يتوقف عن الإصابات..

تعرض لوكاس هيرنانديز، قلب دفاع بايرن ميونخ، إلى إصابة جديدة سوف تجعل البافاري يفتقد خدماته أمام شالكه مساء الثلاثاء في ربع نهائي كأس ألمانيا.

هذه ليست الإصابة الأولى لهيرنانديز، حيث غاب الدولي الفرنسي عن أغلب مباريات الدور الأول لإصابة طويلة، قبل أن يعود مع بداية الدور الثاني في يناير الماضي.

هيرنانديز ليس المُصاب الوحيد في دفاعات العملاق البافاري، حيث يُقاسي بايرن إصابة نيكلاس زوله بالرباط الصليبي والتي أنهت موسمه مبكرًا، إلى جانب خافي مارتينيز الذي يتعافى من آثار إصابته في الفترة الراهنة.

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القصة كاملة .. لماذا توقف لقاء هوفنهايم وبايرن ميونخ؟

بايرن ميونخ نشر تغريدة يُعلن فيها أن صاحب الـ24 عامًا لن يتواجد أمام الرويال بلوز بسبب تهيج في الأوتار، من دون الإعلان عن مدة الغياب المتوقعة وإذا ما كان سيكون متاحًا أمام أوجسبورج يوم السبت في البوندسليجا.

وشارك لاعب أتلتيكو مدريد السابق خلال فوز بايرن الساحق على هوفينهايم يوم السبت الماضي بسداسية نظيفة، حيث نزل في الدقيقة 64، في المباراة التي توقفت واستكملت بسلبية في أعقاب سب جماهير البافاري لديتمار هوب مالك هوفينهايم.

يذكر أن هيرنانديز قد شارك حتى الآن في 13 مباراة من أصل 35 خاضتها كتيبة هانزي فليك هذا الموسم حتى الآن نتيجة لإصاباته المتتالية.

كما تجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ يعيش حالة مميزة للغاية في هذه الأثناء بتصدره ترتيب البوندسليجا ووضع قدمه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الانتصار الكاسح على تشيلسي بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ16 بالستامفورد بريدج.