إصابة جديدة تُبعد يوسف بلايلي عن الأهلي أمام الشباب

تأكد غياب بلايلي عن مواجهة الأهلي والشباب مساء اليوم

تأكد غياب اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن مرافقة بعثة فريقه إلى الرياض، استعداداً لمواجهة الشباب اليوم.

الأهلي يلتقي مواجهة الشباب مساء اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مواجهات الجولة الـ13 لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتأكد غياب بلايلي عن مواجهة الأهلي والشباب مساء اليوم بسبب إصابة الكتف، وهي بخلاف الإصابة التي عانى منها اللاعب مؤخرًا.

تقارير مُقربة من الأهلي قالت أن بلايلي تعرض إلى إصابة خلع في الكتف أثناء الحصة التدريبية أمس، وتم إعادة تثبيت الكتف.

وفضل الجهاز الطبي بالأهلي عدم التأكيد على جاهزية اللاعب للمباراة المُقبلة من أجل الاطمئنان عليه، حتى يتم التأكد من شفاءه بشكل تام.

من المنتظر أن يجري بلايلي كشفاً طبياً على موضع إصابته قبل دخوله في تدريبات فريقه الجماعية، عقب نهاية مباراة الفريق أمام الشباب.

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ويأمل الأهلي في مواصلة الانتصارات وحصد نقاط المباراة من أجل التقدم خطوة جديدة، حيث يمتلك الفريق حاليًا 23 نقطة من 11 مباراة بفارق 3 نقاط عن المتصدر النصر.