إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

ما هي نتائج فحص فيروس كورونا للاعبين في البريميرليج؟

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي نتائج فحص فيروس كورونا على جميع اللاعبين والإداريين في الفرق المختلفة تزامنًا مع عودة التدريبات.

الحكومة البريطانية كانت قد منحت الضوء الأخضر لاستئناف الأنشطة الرياضية بداية من الأول من يونيو المقبل.

المزيد من الفرق

وعادت الأندية الإنجليزية للتدريبات الإثنين الماضي تمهيدًا لاستكمال المسابقات منتصف الشهر المقبل.

نتائج إيجابية للفحوصات الأولى في الدوري الإنجليزي

19 مايو

وذكرت رابطة البريميرليج في بيان رسمي أنّ 758 لاعبًا وعاملًا في جميع الأندية خضعوا للفحص الطبي للكشف عن فيروس كورونا أيام 17 و18 مايو، ولم تظهر سوى 6 حالات إيجابية في 3 أندية فقط.

وأكد البيان أنّه سيتم عزل جميع من كانت نتائجهم إيجابية لفترة تصل إلى 7 أيام فقط.

نادي بيرنلي كان أول من أعلن عن المصابين في الفريق، إذ أكد تعرض مساعد المدرب، إيان وان، إلى الإصابة بفيروس كورونا ووجوده في الحجر الصحي.

Club Confirms Positive Covid-19 Test https://t.co/0gOzaKO0y7

نتائج الفحوصات الثانية لفيروس كورونا في البريميرليج

وفي 23 مايو، أعلنت رابطة البريميرليج عن إجراء فحوصات جديدة على 996 لاعبًا وإداريًا أيام 21 و22 مايو، وأظهرت حالتين إيجابيتين فقط في فريقين مختلفين.

نتائج الفحوصات الثالثة لفيروس كورونا في البريميرليج

وفي 27 مايو، أعلنت الرابطة عن إجراء فحوصات على 1008 من اللاعبين والإداريين يومي 25 و26 مايو، وأظهرت 4 حالات إيجابية في ثلاث فرق مختلفة.

نتائج الفحوصات الرابعة لفيروس كورونا في البريميرليج

وفي 30 مايو، أعلنت الرابطة عن إجراء فحوصات على 1130 من اللاعبين والإداريين يومي 28 و29 مايو، ولم تظهر أي حالات جديدة.

نتائج الفحوصات الخامسة لفيروس كورونا في البريميرليج

وفي 3 يونيو، أعلنت الرابطة عن إجراء فحوصات على 1197 من اللاعبين والإداريين يومي 1و2 يونيو، وأظهرت حالة إصابة واحدة أعلن عنها نادي توتنهام بعد ذلك.

نتائج الفحوصات السادسة لفيروس كورونا في البريميرليج

وفي 6 يونيو، أعلنت الرابطة عن إجراء فحوصات على 1195 من اللاعبين والإداريين يومي 4و5 يونيو، ولم تظهر أي حالات جديدة.

نتائج الفحوصات السابعة لفيروس كورونا في البريميرليج

وفي 10 يونيو، أعلنت الرابطة عن إجراء فحوصات على 1213 من اللاعبين والإداريين يومي 8 و9 يونيو، وأظهرت حالة إصابة واحدة فقط.

وتشجعت الدوريات الأوروبية للعودة بعد استئناف الدوري الألماني يوم 16 مايو بعد الالتزام بتعليمات السلامة العامة لتجنب انتشار وباء كورونا.

كرة القدم توقفت في منتصف مارس الماضي، وكانت إصابة ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، القشة التي أجبرت رابطة البريميرليج على إيقاف النشاط الرياضي.