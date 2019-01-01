إشبيلية يؤكد تعرض نوليتو لكسر في قدمه

مهاجم مانشستر سيتي السابق يتعرض لإصابة بالغة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن إشبيلية تعرض مهاجمه ولاعب مانشستر سيتي السابق "نوليتو" لكسر في قدمه خلال تدريبات الفريق استعدادًا للمباراة القادمة ضد أتليتك بلباو في الدوري الإسباني.

ورغم أن المهاجم الإسباني لا يُعد من العناصر الأساسية للفريق الأندلسي هذا الموسم، إلا أنه تألق للغاية خلال مواجهة بلباو في الكأس هذا الأسبوع، فقد أحرز هدف وصنع هدفين في انتصار فريقه 3-1 على الفريق الباسكي.

وتعرضت آمال اللاعب صاحب الـ32 عامًا للحصول على المزيد من الفرص للعب أو حتى فرصة الرحيل لأي نادٍ آخر خلال سوق الانتقالات الشتوي لانتكاسة بعد تعرضه لكسر سيُبعده عن اللعب لـ3 أشهر قادمة.

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وأعلن ثالث ترتيب الليجا عبر حسابه الرسمي على تويتر تعرض نوليتو لكسر في قدمه لكن دون أن يُحدد اليُمنى أو اليُسرى، وأنه سيخضع لعملية جراحية قريبة، ومن المتوقع غيابه عن اللعب للأشهر الثلاثة القادمة.

جدير بالذكر أن فريق المدرب بابلو ماكين قد أنهى رسميًا ضم المهاجم الشاب منير الحدادي من برشلونة اليوم، وكان قد ضم قبله ماكسيميليان فوبر من أياكس أمستردام.