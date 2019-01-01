كوتروني: سعيد لمساعدة زملائي في ميلان

المهاجم الشاب نجح في مهمته

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى باتريك كوتروني مهاجم ميلان سعادته البالغة بقيادة الفريق للتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا على حساب سامبدوريا مساء اليوم.

وشارك المهاجم الشاب في بداية الشوط الإضافي الأول من المباراة بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وقد نجح في إحراز الهدف الأول عند الدقيقة 102 وأضاف الثاني بعد 6 دقائق ليمنح فريقه تأهلًا صعبًا من قلب ملعب لويجي فيرارس.

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وتحدث صاحب الـ21 عامًا بعد اللقاء قائلًا لقناة راي سبورت "أنا سعيد جدًا، أولًا لأننا تأهلنا للدور القادم، وثانيًا لأنني تمكنت من مساعدة زملائي".

ويستعد الروسونيري لمواجهة يوفنتوس في مباراة كأس السوبر الإيطالي في جدة السعودية مساء الأربعاء المقبل، وأكد مهاجم المنتخب الإيطالي على أن فريقه في حالة فنية وبدنية جيدة، مضيفًا "سنحاول الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لهذه المباراة".

يُذكر أن ميلان سيُواجه في دور الـ8 من كأس إيطاليا الفائز في مباراة الغد بين نابولي وساسولو، وكان الفريق قد نجح في الوصول لنهائي البطولة الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام يوفنتوس 4-0.