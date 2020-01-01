إريكسن: ريال مدريد لم يتحرك لضمي ومورينيو لم يعاقبني بسبب رغبتي

إريكسن يكشف عن تطلعاته مع إنتر..

كشف الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم إنتر ميلان الإيطالي، سر تفضيله للانتقال إلى صفوف الأفاعي، كما تحدث عن موقف ريال مدريد الإسباني من ضمه.

إريكسن، انتقل من توتنهام إلى صفوف إنتر، في الميركاتو الشتوي المنصرم، مقابل 20 مليون جنيه استرليني.

وأجرى إريكسن، حوارين مع صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، وشبكة "بي بي سي" الإنجليزية، قال خلالهما: "لن أقول إن هزيمة نهائي دوري أبطال أوروبا، العام الماضي قد أثرت على مستقبل، ولكن في إنجلترا عندما يكون عقدك على مشارف الانتهاء، يبدو الأمر كما لو كنت مجبرًا على الرحيل".

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وأضاف صاحب الـ27 عامًا: "كان عليّ اتخاذ قرار الرحيل عاجلاً أم أجلاً، وكان إنتر الوجهة الصحيحة لي، خاصة أن ريال مدريد لم يظهر اهتمامًا ملموسًا، بينما تحرك النيراتزوري بشكل جدي لضمي، وعقب ذلك تخيلت نفسي ألعب هنا، وبالتالي كان قرار انتقالي لهم طبيعيًا".

وأردف: "حتى جماهير توتنهام عندما كانت تقابلني في الشارع، توجه لي عبارات من نوع شكرًا لك، وداعًا وحظًا طيبًا، كان هذا غريب قليلاً فأنا ما زلت هناك، بالنسبة لي كان من الجيد الانتقال إلى مكان جديد، لقد تلاشى كل شيء بعد نهاية دوري الأبطال، لقد كانت لحظة مميزة في تاريخ النادي ولكن بعد الخسارة تصبح نهاية العالم في اليوم التالي".

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وأشاد إريكسن بسلوك جوزيه مورينيو معه، مشددًا: "أعتقد أنه تصرف معي بشكل جيد، كان في مقدوره أن يقول إنه يريد الرحيل إذا لن يلعب بعد الآن، ولكنه لم يفعل ذلك، فبعدما أخبرته بقراري، قال لي عليك أن تكون سعيدًا".

وتابع: "هل بدأ حبي لإنتر بعدما لعبت أمامهم العام الماضي؟ لقد سجلت في مرماهم لكن لا، ليس هذا السبب، سبق وأن لعبت في سان سيرو عدة مرات، أنه ملعب مدهش، ويُنظر إلى إنتر في الخارج على أنه ناد رائع، وما أعيشه هذه الأيام تؤكد ذلك، لدينا مجموعة ممتازة من اللاعبين، نحن نقاتل وننافس يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي، ويسعدني أن أكون جزءًا من هذا الفريق".

وأكمل: "مركزي المفضل؟ حيثما أمتلك الكرة بين قدمي، أنا لا يهمني أين ألعب، لقد لعبت كجناح أيمن مع بوتشيتينو، لكن يجب أن أكون في وسط الملعب، كي أكون قادرًا على الحصول على الكرة وترك بصمتي، كونتي يلعب بثلاثة لاعبين في الوسط، وهو نظام مختلف بعض الشيء، لكن الشيء المهم هو أن تتاح لي الفرصة للابتكار".

وواصل: "في السنوات الأخيرة في توتنهام والدانمارك، كنت دائمًا اللاعب الذي يتحمل معظم المسؤوليات على عاتقي لذلك تعودت على هذه الأمور، والوضع لم يتغير في إنتر، أريد أن أكون اللاعب الذي يحدث الفارق، عبر التسجيل وخلق الفرص، ولكن من الواضح أن هذا سيستغرق بعض الوقت، لكن في كرة القدم لا يمكنك الانتظار طويلًا حتى تكون حاسمًا".

واعترف إريكسن أنه كان قريبًا من الانضمام إلى صفوف الجار اللدود ميلان، موضحًا: "سافرت في صغري من أودنس إلى ميلانو لمدة يومين، بدت إيطاليا بعيدة عن بلدي، وكنت مرتبطًا بالعائلة وقتها، لكن الجواب لم يأت أبدًا، حيث لم يتوصل الناديان لاتفاق".

وعن منافسة يوفنتوس على الدوري الإيطالي، أكد: "ما زلنا في دائرة المنافسة، اليوفي فاز باللقب لفترة طويلة، ونريد الآن تغيير ذلك، ولذلك أنا هنا".

ولم يخف إريكسن إعجابه الكبير، بفرانشيسكو توتي، أسطورة روما السابق، إذ أفاد: "كنت معجبًا كبيرًا به، اعتدت على اختيار الجيلاروسي خلال ألعاب الفيديو، لقد أحببته ولكن بعد ذلك نموت وركزت على نفسي".

وتطرق إريكسن للحديث عن مواجهة زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان، يوم الأحد المقبل، مؤكدًا: "سمعته تسبقه بالتأكيد، وهناك أيضًا سيمون كيير، لقد تحدثت معه حتى قبل أن ينتقل إلى الروسونيري".

وأتم: "اهتمام مانشستر يونايتد بي؟ لقد ارتبط اسمي بالانتقال إليهم لسنوات، ولكن ذلك لم يكن مرجحًا أبدًا، كنت أرغب في خوض تحدٍ جديد، فالبقاء بالبريميرليج، يعد خيارًا سهلاً".

ويحتل إنتر ميلان، وصافة الدوري الإيطالي، برصيد 51 نقطة، بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس صاحب الصدارة.