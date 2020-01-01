سباليتي: إنتر سبب عدم تدريبي لميلان هذا الموسم

لم يُعرض عليّ تدريب روما..

ادّعى لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لإنتر، أن النيراتزوري قد تسبب في عدم عمله في ميلان هذا الموسم رغم وجود محادثات جرت بينه وبين مسؤولي الروسونيري.

سباليتي أُقيل مع نهاية الموسم المنقضي ليحلّ أنطونيو كونتي محله في تدريب إنتر، بينما بدأ ميلان موسمه الحالي بمدرب جديد وهو مارك جيامباولو، لكنه أُقيل بعد فترة وجيزة لسوء النتائج.

الصحافة الإيطالية أكدت في ذلك الحين أن ميلان تواصل مع سباليتي لخلافة جيامباولو، لكن في نهاية المطاف لم يُكلل الأمر بالنجاح وعُيِّن ستيفانو بيولي مديرًا فنيًا للعملاق الإيطالي.

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في الوقت نفسه فإن اسم سباليتي طُرِّح لتدريب نابولي بعد إقالة كارلو أنشيلوتي في الأشهر الماضية، لكن مجددًا كان جينارو جاتوسو هو من اختير لخلافة المدرب المخضرم.

سباليتي في تصريحات للصحافة تحدث عن الأمر برمته قائلًا "أعتقد أن نابولي اتخذ قرارًا جيدًا. جاتوسو مدرب صاعد وشاب يُصلح الأشياء هناك، لم يتصل بي أحدًا من نابولي.".

كما تابع "لقد اتصل بي ميلان، ولكن كما تعلمون، قد تمت إقالتي من إنتر، لذلك قرر إنتر أن يدفع لي مقابل البقاء في المنزل وقد مكثت فيه بالفعل.".

"لقد كان هنالك منطق وأسباب لحدوث ذلك وقد انتهى الأمر على هذا الصدد."

وأتم متحدثًا عن ما يطمح إليه في الفترة المقبلة "من السهل الحديث عن مستقبلي، أُريد تحديًا كتحدياتي السابقة بالسنوات الأخيرة، في روما وزينت وإنتر تقدمنا بعد موقف معقد، هذا ما أريده الآن.".

يذكر أن ميلان يقبع في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة وتحسنت النتائج إلى حد كبير في الآونة الأخيرة مع بيولي، بينما يحتل إنتر وصافة الترتيب بفارق ضئيل عن المتصدر يوفنتوس.