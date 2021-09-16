إدواردو يكشف عن سبب رحيله من الهلال وعلاقته بنجوم الزعيم

النجم البرازيلي يتحدث عن مسيرته مع الهلال

تحدث النجم البرازيلي كارلوس إداردو، لاعب فريق شباب الأهلي الإماراتي الحالي، والهلال السابق، عن سبب رحيله عن الفريق السعودي، وأيضًا رأيه في الفريق الأزرق بعد التدعيمات التي قام بها مؤخرًا.

إدواردو كان لاعبًا في صفوف الهلال منذ صيف 2015، ليرحل عن صفوفه في صيف 2020، بعد انتهاء عقده، وذلك في صفقة انتقال حر إلى الفريق الإماراتي.

ماذا قال إدواردو عن تدعيمات الهلال؟

وخلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "إم بي سي أكشن"، قال إدواردو: "أشاهد كل مباريات الدوري السعودي، سواء للفرق الكبيرة أو الصغيرة، لأنني عاشق لكرة القدم، ومشجع لنادي الهلال".

اللاعب البرازيلي تابع: "الهلال جلب لاعبين جيدين ومدرب رائع، ولذلك أثق في فوز الفريق دائمًا، ولا تربطني علاقة باللاعبين الجدد، فقط الفرنسي بافيتمبي جوميس والبيروفي أندريه كاريلو، لأنني لعبت معهما".

واستطرد قائلًا: "أعرف اللاعبين الجدد من المشاهدة، يوجد في السعودية لاعبين برازيليين جيدين على المستوى التكتيكي والمهاري، ويسعدني مشاهدة البرازيليين في السعودية والإمارات، وهذا يعني أن اللاعب البرازيلي جودته عالية".

كيف تحدث إدواردو عن علاقته بجماهير الهلال والكرة السعودية؟

وتحدث إدواردو عن علاقته بجماهير الكرة السعودية، حيث قال: "قابلت الجماهير السعودية في أحد مولات مدينة دبي، فأنا أحبهم جدًا وسيبقون في قلبي للأبد".

وواصل: "يوم وداعي في الهلال كان سيئًا بالنسبة لي، ولكن كان تحدي جديد أيضًا لي، وأتذكر كل التفاصيل يوم وداعي للهلال، وهذا حال كرة القدم، انتهى عقدي ولدي عقد من نادي شباب الأهلي الإماراتي".

ادواردو - لاعب شباب الأهلي الاماراتي: لا اعرف المحترفين الجدد في #الهلال ومستمر بالتواصل مع غوميز .. أتذكر يوم وداعي للهلال 🥲 لكن وقتي انتهى بالهلال وحققت معهم 11 لقب



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لماذا رحل إدواردو عن الهلال السعودي؟

وعلق إدواردو على ما تردد حول أن رحيله جاء بسبب المدرب أو رئيس مجلس الإدارة، حيث شدد على أن الأمر لم يتعدى انتهاء عقده.

وقال إدواردو: "خروجي من نادي الهلال لم يكن له علاقة بالمدرب أو رئيس مجلس الإدارة، ولكن لأن لكل بداية نهاية، وانتهى وقتي في الهلال وسعيد بما قدمته معه من إنجازات".

كارلوس أضاف: "كل لحظة قضيتها في الهلال كانت مميزة، فاللحظات السعيدة كانت أكثر من اللحظات الحزينة، وحصلت على 11 لقب مع الهلال، وهذا ليس سهل، ولذلك كانت تجربة رائعة بالنسبة لي".

وكشف النجم البرازيلي عن أفضل أهداف، حيث قال: "أفضل هدف سجلته كان في مرمى الاتحاد السكندري المصري في بطولة كأس العرب للأندية العربية الأبطال".

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