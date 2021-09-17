إدواردو: بيريرا وكورونادو الأفضل في السعودية حاليًا

النجم البرازيلي يتحدث عن أفضل لاعبي الدوري السعودي

تحدث النجم البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب شباب الأهلي الإماراتي، وفريق نادي الهلال السابق، عن أفضل اللاعبين خلال الوقت الحالي بالدوري السعودي، بالإضافة إلى مستقبله بعد نهاية مشوراه مع كرة القدم.

بيريرا كان لاعبًا في صفوف نادي الهلال منذ صيف 2015، حتى انتقل إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي، خلال صيف 2020، والذي يلعب في صفوفه حاليًا.

من أفضل محترف برازيلي في الدوري السعودي من وجهة نظر إدواردو؟

كارلوس قال خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "إم بي سي أكشن": "أتواصل مع كاريلو بشكل دائم، وأصدقائي في نادي الهلال هم محمد الشلهوب وياسر الشهراني ومحمد جحفلي وسالم الدوسري وكل الفريق أصدقائي لأن علاقتي بالجميع ممتازة".

وعن الأفضل في الدوري السعودي، قال إدواردو: "الآن مؤمن بقدرات البرازيلي ماتيوس بيريرا، ويعجبني أيضًا في الدوري السعودي إيجور كورونادو لاعب الاتحاد، لأنه يقوم بعمل رائع، فهما الأفضل حاليًا".

أفضل مدرب مع كارلوس إدواردو وأفضل لاعب سعودي:

لاعب شباب الأهلي تابع: "عملت مع 8 مدربين في مسيرتي مع نادي الهلال، ويعجبني الأرجنتيني رامون دياز، لأننا حققنا الكثير من الإنجازات معه، وكل المدربين كانوا مهمين بالنسبة لي، ولكن دياز كان مميزًا".

وأردف: "يعجبني في اللاعبين السعوديين بشكل عام سالم الدوسري، في كل موسم يتطور بشكل أكبر ويكون هو الأفضل ويسجل الأهداف"

ادواردو - لاعب شباب الأهلي الاماراتي : أتواصل مع كاريو وأصدقائي الشلهوب والشهراني الجحفلي ..أنا مؤمن بإمكانيات بيريرا و كورنادو ..عملت مع 8 مدربين في #الهلال ويعجبني الأرجنتيني دياز .. بعد الاعتزال سأتجه للتجارة



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هل وجد إدواردو فارق بين الدوريين السعودي والإماراتي؟

لاعب الهلال السابق قال: "تكتيكيًا لا يوجد فرق بين الدوريين السعودي والإماراتي، في السعودية يوجد 7 أجانب بكل فريق، وفي الإمارات جودة اللاعبين عالية".

واستطرد قائلًا: "بيبيتو أعتبره مثل والدي، اتحدث معه يوميًا، فأنا أحبه وهو أيضًا يحبني، وتربطنا علاقة مميزة، وحديثنا دائمًا عن كرة القدم، وهو يساعدني كثيرًا، لذلك استمع لكل نصائحه".

واختتم كارلوس حديثه متحدثًا عن مستقبله بعد كرة القدم، حيث قال: "سأتجه إلى العمل التجاري بعد كرة القدم، لا أعتقد أنني سأشغل منصبًا إداريًا أو أعمل بمجال كرة القدم، أريد أن أشكر الجماهير السعودية وسيبقون دائمًا في ذاكرتي".

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