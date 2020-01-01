إدواردو: أرغب في العودة إلى البرازيل وجيسوس مدرب تاريخي

اللاعب البرازيلي إدواردو يتحدث عن مستقبله مع الهلال.

أكد البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع ألعاب فريق نادي الهلال السعودي ، على أنه تلقى عروضًا من أندية برازيلية، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد إدواردو مع الهلال بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر، دون العودة إلى نادي الهلال خلال الفترة الحالية.

إدواردو قال خلال تصريحات مع أحد الصحفيين البرازيليين: "أريد العودة إلى البرازيلي، لأنني الآن أصبحت أكثر خبرة، وتلقيت عروضًا من كورينثيانز وجريميو وفلامنجو وأتليتكو باراناينسي".

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لاعب الهلال تابع: "تلقيت العديد من الاتصالات خلال الفترة الماضية من بعض الأندية، ولكنني لم أتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبلي، والأمر متروك لوكيل أعمالي".

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كارلوس إدواردو تحدث عن مدربه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني السابق للهلال، حيث قال: "لديه قدرات تجعله يصنع التاريخ، ويحقق أكثر مما يفعله بكثير رفقة فلامنجو".

ويعد إدواردو واحدًا من أهم لاعبي الهلال عبر التاريخ، حيث نجح في تحقيق أرقامًا قياسية باسمه، أبرزها أكثر لاعب أجنبي يسجل أهدافًا في تاريخ النادي.