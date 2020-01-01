أخبار الأهلي اليوم | عقوبة فيفا الكبيرة .. ومصير المسيليم والمؤشر

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 14 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 14 مايو 2020 ...

فيفا يوقع عقوبة كبيرة على الأهلي

تلقى النادي الأهلي السعودي أمس الأربعاء، خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يخطره به بعقوبة كبيرة موقعة عليه.

كافة أندية العالم تعاني خلال الفترة الحالية من أزمة مالية، أجبرت معظمها على تقليص رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بنسبة 50%، لحين عودة النشاط الرياضي، الذي توقف بعد انتشار فيروس كورونا المستجد. " اقرأ التفاصيل "

المزيد من الفرق

المحمدي: دوري 2003؟ الاتحاد حقق اللقب على حساب الأهلي بـ"التحكيم"

تحدث صالح المحمدي نجم أهلي جدة السابق، عن مسيرته مع الراقي وأفضل بطولة له أثناء ارتداء قميص الفريق الذي أكد على حبه وعشقه للنادي.

وكان المحمدي قد لعب للأهلي قبل أن يتولى تدريبه لفترة خلال الموسم الحالي، وقدم مستويات مميزة خلال قيادته الفنية. " اقرأ التفاصيل "

تقارير - الكشف عن نية الأهلي تجاه المؤشر والمسيليم

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، موقف الثنائي سلمان المؤشر وياسر المسيليم لاعبا الأهلي، من الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

وينتهي عقد الثنائي ياسر المسيليم وسلمان المؤشر بنهاية الموسم الجاري مع الاستفادة من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمد التعاقد بسبب ظروف فيروس كورونا. " اقرأ التفاصيل "

الأهلي يحضر خطة لعودة المحترفين والمدربين

بدأت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، في تحضير وتجهيز خطة من أجل عودة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق، واللاعبين الأجانب المحترفين في صفوف الفريق.

جاء ذلك بعدما حدد الاتحاد السعودي، يوم 20 أغسطس المقبل، كموعد مبدئي، لعودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مشيرًا إلى أن القرار النهائي يتوقف على الجهة المعنية "وزارة الصحة".