إدارة النصر تتحرك لإعادة الثنائي المُعار في أبها والعدالة

نظرًا لحاجة الفريق الأول لهذا الثنائي في ظل الغيابات التي يُعاني منها الفريق خلال الفترة الأخيرة

أكدت تقارير صحفية سعودية دراسة إدارة النصر بالاتفاق مع المدير الفني روي فيتوريا، مدرب الفريق، احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت التقارير إنه من المتوقع أن تُخاطب إدارة العالمي بشكل ودي مع إدارتي أبها والعدالة؛ وذلك من أجل إنهاء اعارة المهاجم صالح آل عباس والمدافع الأيسر خالد الدبيش.

وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارة النصر نظرًا لحاجة الفريق الأول لهذا الثنائي في ظل الغيابات التي يُعاني منها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ولا يُمكن إخفاء تأثير الغيابات على الفريق، والذي عانى بشكل واضح مؤخرًا بسبب كثرة الإصابات، مما قد يؤثر على الفريق مستقبلاً خاصة وإنه ينافس في أكثر من بطولة.

في إطار أخر، يواصل فيتوريا، مع الجهاز الطبي بشكل مستمر لمعرفة اللاعبين المتاحين للفترة المقبلة، وذلك من أجل رسم خططه التكتيكية للمباريات المقبلة.

العالمي ينتظر بعد لقاء العدالة لقاءً هامًا ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الاتفاق، الجمعة ما بعد المقبل.

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كما أن الفريق مُقبل على بداية بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يستهل مشواره في البطولة أمام نادي السد القطري يوم 11 فبراير المُقبل.