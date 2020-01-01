جروس : لا أزمة فنية في ثنائية السومة ودجانيني وهدفنا إعادة أمجاد الأهلي

بالتأكيد ستنجح المعادلة بأن يسجلا معًا وهما بحاجة إلى بعض الوقت

أكد المدير الفني السويسري كريستيان جروس مدبر نادي الأهلي السعودي على ثقته الكبيرة في جميع لاعبي الفريق الحاليين من أجل مواصلة المنافسة بقوة على جميع البطولات.

وفي تصريحاته للعربية أكد جروس على حزنه الكبير بسبب خسارة الفريق في مباراتي الحزم والشباب، مشيرًا إلى أن الراقي خسر 6 نقاط مهمة، ولكن الفريق على المسار الصحيح.

وحول حقيقة عدم جدوى مشاركة الثنائي دجانيني تفاريس وعمر السومة، قال المدرب السويسري: لدي اثنان من المهاجمين المميزين بالتأكيد، ونستطيع الحصول على أفضل ما لديهما.

وأضاف جروس : بالتأكيد ستنجح المعادلة بأن يسجلا معًا وهما بحاجة إلى بعض الوقت، وليست لدي أي معضلة فنية بوجودهما معًا.

بالتحول للحديث عن الميركاتو الشتوي، قال السويسري : تعاقدنا مع ماركو مارين وهو لاعب مميز، ويحتاج بعض الوقت من أجل التأقلم، وسنرى ما يُمكن تقديمه للفريق خلال الفترة المُقبلة.

إدارة الأهلي السعودي تضع خطة الميركاتو الشتوي

وردًا على إمكانية ضم صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي قال : "ربما نوقع مع لاعب أو اثنين، وبشكل عام نحن نتحسن في الفريق ولكن ببطء، الشهر الماضي كان جيدًا".

وأنهى جروس تصريحاته بالحديث عن طموحاته قائلاً : نمتلك طموحًا كبير، والإدارة الحالية ترغب في استعادة أمجاد الأهلي، وأتمنى أن يكون الفريق على قلب واحد، من أجل تحقيق النجاح.