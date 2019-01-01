إدارة النصر تُطيح بالسهلاوي وغالب والغامدي خارج الفريق الموسم المُقبل

لم تقدم إدارة النصر أي عروض تجديد للثلاثي المذكور في إشارة إلى عدم رغبتها في استمراره

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى اقتراب رحيل الثنائي محمد السهلاوي وإبراهيم غالب عن صفوف الفريق خلال الموسم المُقبل.

التقارير أشارت إلى أن إدارة العالمي حاليًا تدرس إنهاء التعاقد مع الثنائي وعدم قيدهم في قائمة الفريق الموسم القادم.

الأمر لا يتوقف على الثنائي فقد، كذلك من المنتظر رحيل خالد الغامدي الذي تنتهي إعارته إلى الرائد قبل الموسم الجديد.

من اللاعب الأجنبي الذي تؤيد استمراره في #الاتحاد الموسم المقبل؟



(📸: @ittihad ) pic.twitter.com/4eKFj9579w — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 25, 2019

ولم تقدم إدارة النصر أي عروض تجديد للثلاثي المذكور في إشارة إلى عدم رغبتها في استمراره.

وكان البرتغالي فيتوريا مدرب النصر أوعز لمساعديه بكتابة تقارير حول لاعبي الفريق المعارين والذين يصل عددهم إلى 12 لاعبًا، وذلك لتحديد إمكانية عودتهم للفريق من عدمها.

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يذكر أن نادي النصر ما زال يملك عقد المغربي محمد فوزير والكونغولي كابانانجا بالإضافة إلى عدد من اللاعبين المحليين، أبرزهم سامي النجعي وعبد الإله العمري.