تكليف جديد لعنبر مع أهلي جدة

عنبر قاد الفريق فنيًا في أخر مباريات الموسم المنصرم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن تكليف إدارة أهلي جدة، يوسف عنبر، لتجهيز فترة الإعداد للفريق بالموسم المقبل من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الأهلي قد نجح في الحصول على مركز آسيوي في الموسم المنصرم بعد مستوى متراجع مع فوساتي ولكن يوسف عنبر المدير الفني المؤقت نجح في الحصول على مركز جيد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة الأهلي كلفت عنبر بالتجهيز للموسم الجديد ووضع جدول زمني لتحضيرات الفريق.

وأشارت التقارير أن جاء قرار تكليف عنبر بفترة الإعداد رغم انتهاء فترة تدريبه المؤقتة للنادي، ولكنه يعرف اللاعبين جيدًا وإمكانياتهم.

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وشهد الموسم الحالي بالنسبة لأهلي جدة تراجع مستوى قوي بعد تولي أكثر من مدير فني تدريب الفريق مثل بابلو جويدي وجورجي فوساتي.