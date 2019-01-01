إدارة القادسية تبحث حلاً وديًا مع النصر قبل الشكوى إلى الفيفا

إدارة القادسية قررت تأجيل شكوى العالمي بحثًا عن حل ودي مع إدارة النادي الجديد.

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تبحث إدارة نادي القادسية السعودي برئاسة مساعد الزامل الحصول على باقي مستحقات صفقة اللاعب عبدالرحمن العبيد الذي انضم إلى نادي النصر السعودي الموسم الماضي.

التقارير أشارت إلى أن النادي الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، يتبقى له 8 ملايين ريال كقيمة لباقي صفقة اللاعب.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة القادسية قررت تأجيل شكوى العالمي بحثًا عن حل ودي مع إدارة النادي الجديد.

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🐯إدارة الاتحاد أصبحت قريبة جدًا من حسم صفقة المهاجم الشاب هارون كمارا لاعب نادي القادسية

الحالي.

⭕️حيث تم التوصل إلى المراحل النهائية للمفاوضات، ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 20 مليون ريال. pic.twitter.com/BfdTUQ9iN8 — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 16, 2019

ويأمل الزامل في التوصل مع إدارة نادي النصر الجديدة، برئاسة الدكتور صفوان السويكت، لتسليم الدفعة الأخيرة من صفقة انتقال اللاعب عبد الرحمن العبيد.

واستغرب مصدر قدساوي مسؤول تجاهل إدارة نادي النصر لقرار لجنة فض المنازعات، الصادر منذ أكثر من 4 أشهر، والذي حدّد حينها مهلة لا تتجاوز الشهر لتسليم المبلغ.

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وأضافت التقارير أن إدارة القادسية كان بإمكانهم تصعيد القضية والرفع للجهات ذات الاختصاص لمعاقبة النصر من حيث حسم النقاط، إلا أنهم فضلوا المفاوضات الودية من أجل حسم القضية وتسلم النادي مستحقاته.