إدارة الاتحاد تُغلق قضية أحمد العكايشي

إدارة العميد قدمت تعويضًا للمهاجم التونسي أحمد العكايشي لاعب الفريق السابق

قالت تقارير صحفية سعودية مُقربة من نادي اتحاد جدة السعودي أن إدارة العميد نجحت في إغلاق قضيتين على النادي خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل عدم التعرض لأي عقوبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن إدارة العميد قدمت تعويضًا للمهاجم التونسي أحمد العكايشي لاعب الفريق السابق، عن طريق سداد جزء من مستحقاته التي طالب بها.

وكان اللاعب التونسي قد طالب إدارة النادي بدفع 8 ملايين ريال، كمستحقات متأخرة، نجم الفريق الأول السابق.

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وهدد اللاعب بشكوى الاتحاد وتعرضه لعقوبات تبدأ من منع قيد اللاعبين الجدد، وصولًا إلى خصم 6 نقاط من رصيده في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

التونسي صاحب الـ 30 عامًا، لعب بقميص العميد الاتحادي، في الفترة من 2016 إلى 2018، قادمًا إليه من صفوف النجم الساحلي التونسي.

وفي نفس السياق، أشارت التقارير إلى أن إدارة النادي سددت 150 ألف يورو للنادي السابق للاعب ألكسندر بريجوفيتش وذلك حتى تتفادى الإدارة أي أزمات.

وتأتي هذه التحركات من قبل الإدارة برئاسة انمار الحائلي من أجل عدم تكرار أي أزمة للفريق، والتي كان قد عانى منها خلال السنوات الماضية.