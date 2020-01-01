إدارة الأهلي تمنع دجانيني تفاريس من السفر لأسرته

جميع المحترفين والمدربين بالدوري السعودي قد أعلنوا بقاءهم داخل المملكة حرصًا على سلامتهم

كشفت تقارير صحفية مُقربة من النادي الأهلي نجاح الإدارة في إقناع اللاعب دجانيني تفاريس مهاجم الرأس الأخضر والمحترف في صفوف الفريق بالبقاء بجدة خلال هذه المرحلة.

وأشارت التقارير إلى أن تفاريس كان يستهدف السفر إلى أوروبا للتواجد مع أسرته في البرتغال خلال هذه الفترة الصعبة.

تفاريس يرغب في السفر لأنه يشعر بالخوف على أسرته وأبنائه، حيث يمر بظروف نفسية سيئة لابتعاده عن أسرته في ظل تفشى وباء كورونا في عدد كبير من الدول الأوروبية ومنها البرتغال

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وحذرت إدارة الراقي اللاعب من السفر، وأكدت له أن القرار الصحيح بقاؤه في جدة وتجنب السفر، لما تشكله هذه الخطوة من مخاطر عالية من خلال الاختلاط المباشر في عدة محطات قبل وصوله إلى البرتغال.

وكانت المنافسات والأنشطة الرياضية قد تم إيقافها من قبل وزارة الرياضة في ظل الخطوات الاحترازية والوقائية لمكافحة ومحاصرة فيروس كورونا ومنعه من الانتشار.

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يُذكر أن جميع المحترفين والمدربين بالدوري السعودي قد أعلنوا بقاءهم داخل المملكة حرصًا على سلامتهم من مخاطرة السفر في الوقت الحالي.