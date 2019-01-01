إدارة الأهلي تبدأ تسويق عقد الإسباني ألكسيس روانو

إدارة الأهلي الحالية أبلغت اللاعب بالبحث عن وجهة أخرى خلال الفترة المقبلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

بدأت إدارة النادي الأهلي التحرك لتسويق اللاعب الإسباني ألكسيس روانو دلجادو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وكانت إدارة الراقي ترغب في بيع اللاعب خلال الفترة الماضية إلى أن المدير الفني الأوروجوياني خورخي فوساتي قرر الإبقاء على اللاعب.

فوساتي الذي تمت إقالته مؤخراً أبلغ إدارة الأهلي برغبته في الإبقاء على اللاعب المقيد على لائحة الاستثمار منذ فبراير الماضي.

🗒️- #الأهلي يريد رحيل الإسباني ألكسيس روانو عن الفريق، فوساتي قبل رحيله كان متمسكًا بوجود هذا اللاعب. pic.twitter.com/OIXKnlozyF — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 25, 2019

وبحسب التقارير فأن إدارة الأهلي الحالية أبلغت اللاعب بالبحث عن وجهة أخرى خلال الفترة المقبلة.

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ولم تكتف الإدارة بذلك بل تواصلت مع بعض وكلاء اللاعبين، لبحث تسويق اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

يُذكر أن دلجادو كان قريباً من الرحيل إلى نادي صيني في أواخر الانتقالات الشتوية الماضية، لكن فوساتي، الذي قدِم في 8 فبراير وأقيل الأسبوع الماضي، أوصى باستمراره ولو على لائحة الاستثمار، تحسباً للحاجة إليه مستقبلاً.