إدارة أرسنال تجدد الثقة في إيمري وترفض إقالته

يبدو أن النتائج السلبية ليست سبباً كافياً لإفاقة إدارة أرسنال

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة أرسنال جددت الثقة في أوناي إيمري، بالرغم من تراجع النتائج.

وسقط أرسنال من جديد بالأمس، أمام ليستر سيتي وخسر بهدفين دون رد، في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

وتوقع البعض أن يتم إقالة إيمري كما أفادت التقارير، في حال الخسارة من ليستر، لاستمرار تراجع النتائج وإنقاذ الفريق.

إيمري: ليستر كانوا الأفضل ونحتاج إلى الراحة والثقة

ووفقاً لصحيفة The Athletic فإن إدارة أرسنال تقف مع إيمري بنسبة 100%، وستنتظر حتى الصيف القادم لتحديد مصير المدرب الإسباني.

ويحتل أرسنال المركز السادس من جدول الدوري برصيد 17 نقطة، وبفارق ثمان نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع مؤقتاً.