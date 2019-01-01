إيمري: ليستر كانوا الأفضل ونحتاج إلى الراحة والثقة

تصريحات أوناي إيمري بعدما قاد فاردي وماديسون ليستر سيتي للفوز على آرسنال

أعرب المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال عن أسفه بعد الخسارة التي تجرعها فريقه مساء اليوم أمام مضيفه ليستر سيتي.

وحقق ليستر سيتي فوزًا هامًا على حساب آرسنال بهدفين مقابل لا شيء ليواصل نتائجه الإيجابية التي يحققها في البريميرليج خلال الموسم الحالي.

وعقب المباراة، أشاد إيمري بالعمل الذي قام به لاعبو ليستر سيتي، مؤكدًا أن فريقه قدم مباراة جيدة وكان الأقرب لتسجيل الهدف قبل أن يتقدم ليستر ويسيطر على المباراة.

وأضاف: "في الشوط الأول صنعنا العديد من الفرص، وفي الشوط الثاني أيضًا كنا أفضل حتى سجل لاعبو ليستر الهدف، بعدها نجحوا في السيطرة تمامًا وتحجيم لاعبينا بالشكل الذي أرادوه"

وتابع: "لقد امتلكنا الكرة في أوقات كثيرًا، وجود مسعود أوزيل يساعدنا على الاستحواذ وتدوير الكرة وإعطاء التمريرات الصحيحة في الأمام والتي تستطيع كسر الخطوط وتسهيل الوصول إلى المرمى"

وأردف: "نحن الآن سنذهب إلى فترة التوقف الدولي، بالفعل نحن نحتاج إلى الراحة ثم إعادة ترتيب الأوراق، أنا واثق أننا سنستطيع استعادة الثقة في المستقبل وتجاوز ما حدث خلال الفترة الماضية"

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يذكر أن بعض المصادر قد أشارت إلى احتمالية إقالة المدرب أوناي إيمري من منصبه كمدير فني لآرسنال في حالة الخسارة أمام ليستر سيتي.