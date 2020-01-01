إجراءات صارمة في إيطاليا لمحاربة العنصرية

قرار صارم للغاية..

أعلن نادي كالياري عن حظر 3 من مشجعيه من دخول ملعب سردينيا إلى الأبد لاستخدامهم هتافات عنصرية.

النادي أكد أنه اضطر إلى التدخل لإيقاف المشجعين في 3 مناسبات هذا الموسم، ومن ثم تم اتخاذ القرار بمنعهم من الدخول نهائيًا إلى الملعب.

الأمر لن يتوقف فقط على كرة القدم، فحتى إن استضاف الملعب أحداثًا أخرى فلن يحق لأولئك الثلاثة أن يدخلوه.

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النادي أصدر بيانًا حول الأمر كُتِب فيه "كالياري يُعلن أنه أصدر ثلاث إجراءات إقصاء بحق ثلاثة من المشجعين الذين ثَبُت استعمالهم عبارات عنصرية ومسيئة تجاه لاعبين خصوم خلال المباريات.".

إنتر لن يتعاقد مع حارس مرمى

"تم التعرف عليهم جميعًا وفي سبيل حفظ أنصار كالياري ومدينة كالياري وكل جزيرة سردينيا، فقد قررنا الأمر وسيمنع أولئك الذين لطخوا أنفسهم بهذه الأعمال المؤسفة من دخول سردينيا آرينا بأي حدث إلى الأبد."

واشتُهر ملعب كالياري بكونه أحد البؤر العنصرية في جنة كرة القدم، ولعل أبرز واقعة كانت مؤخرًا مع روميلو لوكاكو خلال فوز إنتر على زملاء ناينجولان في الدور الأول بسبتمبر الماضي.

يذكر أن كرة القدم الأوروبية بشكل عام باتت تعاني بوضوح من هذه الظاهرة، وطالب الجميع بضرورة تدخل الاتحاد الأوروبي واتخاذ خطوات جادة وصريحة لوقف الأمر.