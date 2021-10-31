إبراهيموفيتش ينصح مبابي: عليه تذوق الدماء!

تصريحات مثيرة

تصريحات مثيرة للغاية أدلى بها النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بخصوص فريقه الفرنسي السابق، باريس سان جيرمان ونجم الفريق، كيليان مبابي.

السويدي يمتلك مسيرة مميزة للغاية وقد لعب لفريق العاصمة لمدة 4 مواسم في الفترة ما بين (2012-2016) قادمًا من ميلان قبل أن يعود مرة أخرى إلى الفريق الإيطالي في شتاء 2020.

وعلى الرغم من الإصابات وعدم ظهوره المستمر إلا أن إبراهيموفيتش يلعب دورًا محوريًا هذا الموسم رفقة ميلان خلال منافسات الدوري الإيطالي.

ماذا قال إبرا عن باريس سان جيرمان؟

أجرى السويدي المخضرم مقابلة مع صحيفة (تيلي فوت) الفرنسية، استعرض خلالها تطلعاته للموسم الجاري، وتناول أيضًا الحديث عن الدولي الفرنسي كيليان مبابي ومستقبل باريس سان جيرمان

قال إبرا: "عندما تم شراء فريق باريس، كنت من أوائل من وقعوا عقودًا هناك، وأنا فخور بذلك، بدوني، لم يكن باريس سان جيرمان ليصبح على ما هو عليه الآن".

وأضاف: ”يعتقد البعض أنني وقعت مع باريس من أجل المال أو المدينة أو نوعية الحياة هناك، لكن لا، لقد وصلت إلى هنا وتغير كل شيء حقًا".

ما رأي إبراهيموفيش في مبابي؟

تطرق زلاتان للحديث عن رأيه في نجم الفريق، كيليان مبابي وقال: "أنا أحب مبابي، لكنه لا يزال مرتاحًا للغاية، عليه أن يشعر بطعم المعاناة والمقاتلة، وعليه أن يحيط نفسه بأشخاص يقولون له إنه ليس أفضل لاعب ولا يزال يتعين عليه القيام بعمل أفضل".

وتابع أيضًا: "مبابي من بين العشرة الأوئل الآن، وهناك لاعبون كانوا من بين أفضل اللاعبين لفترة طويلة وهم شباب".

ثم أكمل ضاحكًا: ”"الآن هناك هالاند وأيضًا إبراهيموفيتش، ليست هناك حاجة للمزيد".

ماذا أجاب زلاتان عن سؤال بخصوص نهاية مسيرته؟

عندما تم سؤاله عن أدائه وهل تفاجئ ، قال السويدي: "لا أنا الأفضل، لا يمكنك أن تتفاجئ عندما تعلم أنك الأفضل، فيما يتعلق باعتزالي ليس لدي ما أثبته لأحد، ولا أريد أن أشعر بالندم عند اعتزالي نهائيًا، سأستمر حتى يطردني أحدهم أو يخبرني أنه لا يريد الاعتماد عليّ، عندها تنتهي حقًا".

وبخصوص ميلان ومحطته الأخيرة في مسيرته: "لست متأكدًا من ذلك، أريد أن ألعب حتى أستطيع اللعب، وإذا سألتني نفس السؤال حول إمكانية الاستمرار في اللعب، سأجيبك بأنني سأواصل اللعب".

واختتم، الملك قائلًا: "أريد أن أظهر للجميع أن سن الـ 40 مجرد رقم، لا يزال بإمكاني فعل ما أحبه، نعم، لا يمكنني اللعب كما أفعل قبل 5 أو 10 سنوات لكنني أكثر ذكاءً وخبرة الآن".

اقرأ أيضًا:

العمر مجرد رقم.. إبراهيموفيتش دليلًا!

فرنسا تفضح ميسي .. ما هي أطول فترات فشل البرغوث في التهديف؟

أفضل من صلاح وكين .. هدف وصناعة يعيدان رونالدو للصورة ضد توتنهام!