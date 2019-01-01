إبراهيموفيتش يلمح للعودة إلى مانشستر يونايتد

هل يترك إبراهيوفيتش الدوري الأمريكي لأجل مانشستر يونايتد؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، إمكانية العودة إلى صفوف مانشستر يونايتد في المستقبل حال رغب الشياطين الحمر في استقدامه.

إبراهيموفيتش لعب في مسرح الأحلام موسم ونصف فقط بين 2016 حتى مطلع 2018.

وقال صاحب الـ 37 عامًا في تصريحات عقب التعادل مع لوس أنجلوس في الديربي: "أستطيع اللعب بسهولة في الدوري الإنجليزي، لو أنّ مانشستر يونايتد رغب في حاجة لي فأنا هنا".

واستدرك: "ولكنني لاعب لجالاكسي الآن ولذلك أنا آسف".

اللاعب السويدي أشار إلى أنّه قام بعمل جيد في أوروبا واستمتع به محققًا 33 بطولة مؤكدًا رغبته زيادة الغلة في أمريكا.

وأردف: "شاهدت آخر مباراة لمانشستر يونايتد (الهزيمة من كريستال بالاس) ولم يكونوا محظوظين فيها، فلو سجلوا ركلة الجزاء لكان الأمر اختلف ولكن في انجلترا المباراة لا تنتهي سوى مع صافرة الحكم".

واختتم: "كل شيء يمكن أن يحدث في البريميرليج وبالتحديد في الدقائق الأخيرة. لقد تحدثت مع بول بوجبا بعد إعلانه البحث عن تحدي جديد ونصحته ولكني لن أخبركم بما دار بيننا".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يحاول التعاقد مع بوجبا ولكن إدارة الشياطين الحمر متمسكة باللاعب.

ولعب زلاتان 53 مباراة مع مانشستر يونايتد مسجلًا 29 هدفًا ومحققًا للدرع الخيرية وكأس الرابطة والدوري الأوروبي.